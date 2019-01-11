李佳芬遭綠議員批干政 謝寒冰舉三例神打臉

2019年01月11日 10:54 中時電子報 陳弘美 /整理報導、 蕭子瑄 、 王玉汝 /影音編輯 /整理報導、/影音編輯

對於李佳芬出席公益活動遭批夫人干政，韓國瑜反擊「佳芬只是以市長夫人身分關心偏鄉小朋友，卻被這樣聯想、批評，實在太扯」。(圖/截自中時電子報直播)

高雄市長韓國瑜上任後，馬不停蹄跑行程拉抬經濟，妻子李佳芬也出席各種公益活動，然而9日李佳芬探視偏鄉學童與自閉症畫家，卻被民進黨議員高閔琳、邱俊憲酸「外戚干政」。對此，資深媒體人謝寒冰表示，駐日代表謝長廷夫人游芳枝代夫出席某一活動，請問身為謝系子弟兵的高閔琳敢不敢批評！還有前總統陳水扁夫人吳淑珍和前台中市長林佳龍夫人廖婉如都有參加類似的活動，怎麼民進黨都不說話，搞雙重標準。

韓國瑜上任高雄市長後，馬不停蹄跑行程拚經濟，李佳芬也出席各種公益活動，日前李佳芬先是出席甲仙區小林國小活動，呼籲家長用更開闊的胸襟看待學生使用3C產品，讓孩子從中學習、犯錯並修正；接著前往自閉症畫家展覽「看星星在說畫」，呼籲各界接納純真的天使畫家們。但李佳芬參加公益活動，卻遭高閔琳、邱俊憲酸「外戚干政」

對此，謝寒冰於政論節目《新聞龍捲風》上表示，李佳芬只是去探視這些偏鄉學童，還有一些自閉症畫家，就是這樣子而已，然後市府發了個新聞稿，就說夫人代表市長去參加這個活動，就是一個很簡單的行程。結果，高雄市有兩個民進黨市議員就跳出來，把韓國瑜和李佳芬罵翻了。

其中一位高閔琳批評李佳芬不具有公職身分，更批評這是公私不分、公器私用，夫人干政和外戚干政。而另一位邱俊憲則酸現在是夫人行程，改天是不是會出現韓冰來代表市長的行程。謝寒冰對於這兩位議員的批評，認為會不會太過頭一點，而且外戚是什麼意思，外戚是假設李佳芬的兄弟姊妹，或是她的爸爸媽媽，或是她的其他親戚出來，去參與高雄市政府的某些事情，那才叫干政。李佳芬就是夫人而已，如果嚴格批評干政，頂多也只是夫人干政，怎會批評到外戚干政，還虧高閔琳念到台大。

謝寒冰認為也難怪韓國瑜會生氣，反擊「佳芬只是以市長夫人身分關心偏鄉小朋友，卻被這樣聯想、批評，實在太扯」。而且韓國瑜還特別解釋，他們為了怕別人說話，李佳芬參加這個行程，全程沒有用公務車，她是拜託朋友載她去的。因為李佳芬知道她沒有公職身分，因此她用私人的方式過去，就是不外被別人說閒話。

謝寒冰更認為，如果高閔琳真要用這種高標準來看的話，那麼身為謝系子弟兵的高閔琳，要如何看待自家老闆，也就是謝長廷的夫人游芳枝，代夫出席一個畫廊開幕式活動，請問游芳枝有什麼公職身分，那為什麼游芳枝可以，李佳芬不行？高閔琳在打李佳芬之前，要不要先看看自己的主子做的對不對？

謝寒冰再舉林佳龍夫人廖婉如為例，表示廖婉如之前都常常代表林佳龍去探視一些小朋友，以及偏鄉的子弟，甚至她還以所謂的專家身分，去參加過市政會議，請問民進黨當時怎麼不去抨擊！

謝寒冰更抨擊，當年陳水扁夫人吳淑珍是如何直接把財團叫來家裡喬事情，請問一下，如果民進黨連這種事情（喬事情）都不在意，那李佳芬去探視一個弱勢團體，你們這麼在意幹什麼？大家都知道韓國瑜現在在努力拚經濟，你們民進黨是看不下韓國瑜的努力，故意見縫插針嗎？

(中時電子報)