王浩宇護航「口譯哥」鬧大笑話 遭諷：桃園不分區議員

桃園市綠黨籍市議員王浩宇（右）宣布加入「民主進步黨黨團」運作，要成為桃園市長鄭文燦的助力。（葉臻翻攝）

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中時電子報

桃園綠黨中壢區議員王浩宇當選後，不監督桃園市長鄭文燦，卻整天在臉書發文批評高雄市長韓國瑜。日前他為了護航「口譯哥」，又批高雄觀光局長潘恆旭，卻被發現他政務官、事務官、機要任用傻傻分不清。被網譏「桃園市選出不分區議員」，台北市議員游淑慧也說，「這樣的錯誤攀比真的有失市議員的水準」。

「口譯哥」趙怡翔將外派駐美代表處，接任政治組長，31歲未經過外交特考，可月領27萬高薪，網路一片憤慨。桃園市議員王浩宇在臉書為「口譯哥」護航，說「每個首長上台後都會有『機要任用』的權利，例如韓國瑜任命的局長，前幾天說出冷泉變溫泉的潘恆旭，就是13職等的高官，比口譯哥高1個職，現在正在參選的柯家軍陳思宇，過去也是。」

台北市議員游淑慧在臉書批評王浩宇「這樣的錯誤攀比真的有失市議員的水準」。她說，「免公務員資格」的首長人事權通常有兩種，一是政務任用，一是機要任用。政務任用就是部長、局長之類的政務官；而王大議員所點評的潘恆旭局長，其實政務任用而非機要人員。

游淑慧說，另一種機要任用，才是之前被質疑的林子揚（管媽女婿）和這次的口譯哥了！按照各機關機要人員進用辦法，機要人員是襄助機關長官實際從事機要事務相關工作，而且根據「各機關機要人員進用辦法第4條」，機要人員不能以首長、副首長、主管、副主管職務等職務進用。

她酸「我是不太清楚口譯哥為何能以機要人員擔任『組長』這樣的主管職務」。只是，口譯哥身為「部長機要」，應該襄助的是部長，而非駐美代表。若部長派機要到美國駐點工作，難道是代替部長去監軍嗎？

游淑慧說，若王議員連機要人員和政務人員都傻傻分不清，我覺得很訝異！指鹿為馬、製造假新聞，從蔡英文到王浩宇議員，這類敢說就贏的政客風格，實在讓人大開眼界、驚豔不已！

臉書粉絲頁「業力引爆」也酸王浩宇，恭喜桃園市選出不分區議員!連事務官跟政務官都分不清楚的不分區議員，還以為只有立委有不分區原來議員也有，選議員長知識。

(中時電子報)

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