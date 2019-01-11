女同志情侶當清潔工 一搭一唱行竊氣象局

2019年01月11日 11:08 中時 程炳璋

姜女與蘇女去年底應徵清潔公司臨時工，被派往公園路上的氣象中心打掃，事後卻被氣象局內蕭姓女子發現財務失竊報警，並懷疑是兩女所為，警方傳喚姜女到案說明時，發現她已因案入獄，她被拘提時坦承犯案，但指稱是蘇女教唆，警方追問下，才知道兩人是女同志情侶檔，一搭一唱之下，讓行竊得逞。

26歲姜女是中部人，過去曾犯下不少竊案，之前還曾因殺人未遂案入獄，後來假釋出獄後，來台南找工作，並認識29歲蘇女，兩人成為戀人，同在台南租屋居住。

為了生活，兩女一起應徵清潔公司臨時工，去年底被派往中西區氣象局內打掃，兩女卻打歪主意，蘇女負責假裝聊天，騙開在場監督的清潔公司陳姓老闆，姜女則伺機鎖定放在座位上的兩個包包下手行竊，約得手近萬元鈔票。

兩女得手後裝作若無其事離去，蕭女發現財務遭竊，事後報案，警方傳喚姜女到案說明，姜女佯裝答應，隔天就落跑不見人影。

但姜女曾犯下殺未遂案還在假釋中，卻因屢次未向觀護人報到，失去聯繫，被取消假釋，回獄中服刑，還面臨3年多的殘刑。

警方近日前往獄中拘提問案，她坦承行竊，卻指稱是遵照蘇女的指示下手，錢也交給蘇女。警方好奇她對蘇女言聽計從，追問之下才知兩人是同志情侶。正擇期傳喚蘇女到案說明，釐清是否為姜女片面之詞。

(中時 )