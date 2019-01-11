從柏拉圖書中解密！失落之城「亞特蘭提斯」在摩洛哥？

2019年01月11日 11:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

歷史上出現許多難解謎團留給世人無限遐想的空間，像是擁有高度文明與技術的亞特蘭提斯城，卻離奇在一夕之間從地表上消失無蹤；以及至今60年仍無解的迪亞特洛夫離奇事件。Discovery頻道節目《失蹤事件大解密》從柏拉圖著作中51個有關亞特蘭提斯城，透過電腦演算，發現這個地點可能就在摩洛哥。

《失蹤事件大解密》各路科學家與學者們透過這種線索 來到摩洛哥的蘇斯馬塞地區實地勘察 發現51個中竟有高達40多個條件符合。（Discovery頻道提供）

幾千年來這古老神秘的亞特蘭提斯城一直都是世人津津樂道的話題。傳說在一萬兩千多年前，亞特蘭提斯城在除了擁有壯麗的宮殿建築外，島上還建有造船廠、賽馬場與體育館…等等。但當亞特蘭提斯城達到當時文明的巔峰時，卻離奇在一夕之間從地表上消失無蹤，整個文明瞬間化為烏有…。

《失蹤事件大解密》各路科學家與學者們透過這種線索 來到摩洛哥的蘇斯馬塞地區實地勘察 發現51個中竟有高達40多個條件符合。（Discovery頻道提供）

Discovery《失蹤事件大解密》聯手使用精密演算法解密，試圖揭開亞特蘭提斯城的所在地。據希臘哲學家柏拉圖著作中51個有關亞特蘭提斯城的敘述套入電腦程式中進行分析，最後各路科學家與學者們透過這種線索，來到摩洛哥的蘇斯馬塞地區實地勘察，發現51個中竟有高達40多個條件符合，無論是它到海邊的距離、有著同心圓地形，似乎種種跡象正指出它就是傳奇亞特蘭提斯城的所在地…。

《失蹤事件大解密》1959年史上最恐怖謎團之一的迪亞特洛夫事件 9名登山客在大雪之中攀登北烏拉爾山 最後9人命喪雪堆、死狀悽慘。（Discovery頻道提供）

1959年史上最恐怖謎團之一的迪亞特洛夫事件，9名登山客在大雪之中攀登北烏拉爾山，又被稱為是「死亡之山」，最後9人命喪雪堆、死狀悽慘，有些人半裸死在雪地膚色起怪異變化；有些人彷彿是被某種生物重擊肋骨粉碎、軀幹嚴重毀損變形…。謠傳的死亡原因從當地曼西族祭儀的屠殺，到雪怪傳說、蘇聯核武試驗致死等種種推論都令人惶恐不安。

《失蹤事件大解密》主持人泰瑞歐昆找來各領域專家 聯手使用精密演算法解密 他們根據希臘哲學家柏拉圖著作中51個有關亞特蘭提斯城的敘述套入電腦程式中進行分析。（Discovery頻道提供）

流體力學專家認為問題出在9名登山客在山腰的紮營地，雖然穹狀山的地形可以保護他們不受強風侵襲，但當這一陣陣強風轉為時速高達160公里的「小型龍捲風」，再加上旋風產生人耳聽不見的超低頻音釀成的無形恐懼感，這些「看不見」的隱形自然力量有可能成為登山客們從帳篷逃脫的主因…。

《失蹤事件大解密》流體力學專家認為問題出在9名登山客在山腰的紮營地 雖然穹狀山的地形可以保護他們不受強風侵襲 但當這一陣陣強風轉為時速高達160公里的「小型龍捲風」。（Discovery頻道提供）

Discovery頻道《失蹤事件大解密》即日起每週五晚間9點首播，利用高端的技術與最新的科學，嘗試破解這些舉世皆知的駭人、神秘失蹤案件，將帶給高知名度謎案與近期失蹤事件不一樣的全新見解。

(中時電子報)