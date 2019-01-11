人妻出軌房客 綠帽夫驚見偷情筆記本：來我夢中喔！

綠帽夫在妻子的筆記本，驚見偷情房客。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

北部一名48歲應姓人妻與年紀比她輕的孟姓房客發生姊弟戀，2人不僅在LINE情話綿綿、應女甚至拍下小王的弟弟與她電愛，綠夫帽邱男因妻子不給碰，察覺有異，後來翻閱妻子的筆記本果然發現另結新歡，一怒之下向新竹地院向孟男提出侵害配偶權，索賠160萬元，新竹地院法官最後孟男應賠45萬元。

據了解，邱男察覺妻子有異後，在家裡找到妻子的手寫筆記本，裡面竟然書寫與小王孟男的親密互動，另外發現購買情趣用品的消費單據，手機裡還有2人的相擁睡覺親密照與LINE對話，孟男：「去睡吧、想妳…每天半夜溜來找我」、妻子：「我以後要光明正大過去…我好想要你」、「我不會理他啊、你不用吃醋啊、我想夢到你喔、要來我夢中喔、知道嗎…我心裡只有你…不要擔心…不要吃醋、乖乖睡喔」等情話綿綿。

邱男向法官表示，2017年9月間，妻子誆稱去腳底按摩，卻發現2人相揪去摩鐵，返家後發現妻子的護墊充滿濃濃精液味道，因妻子偷情孟男，讓他痛不欲生，導致憂鬱症及失眠，2人知道婚姻已無法挽回，於2017年11月協議離婚。

孟男向法官表示，與應女只是一般朋友，沒有發生性行為，邱男所提筆記及管帳不知誰寫的，跟他無關，情趣用具也不是他買的，要求駁回邱男求償。

法官認為，孟男與應女在床上的自拍照，臉部相靠躺睡在床，且2人曾到桃園永安相偎同行，應女手貼在孟男側腰聊天，互動親暱，加上2人的LINE訊息、應女筆記本有孟男傳給自拍下體照，顯見已逾正常男女交往，因此判決孟男應賠45萬元。

(中時電子報)

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