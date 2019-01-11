影》蘇貞昌接任閣揆 小英：蘇三長項符合台灣的需要

2019年01月11日 11:02 中時電子報 陳弘美 /整理報導、中時 彭媁琳 /整理報導、中時 彭媁琳

蘇貞昌接任行政院長，賴清德臉色顯得輕鬆。(圖片取自中時電子報臉書)

總統蔡英文宣布由蘇貞昌接任行政院長（彭媁琳攝）

總統蔡英文上午於總統府宣布，由蘇貞昌回鍋擔任行政院長。蔡英文表示，儘管賴清德滿身傷痕，堅持崗位到最後一刻，由衷感激，有不捨的感情。

行政院長賴清德9點30分於行政院主持臨時院會，宣布率內閣總辭，隨後蔡英文11點於總統府主持記者會，宣布蘇貞昌接任行政院長。

蔡英文於記者會上表示，首先她要先感謝前行政院長賴清德，在過去一年，用做實事的態度，認真紮實的投入改革跟建設的工作，完成許多成果，在這之間有許多複雜艱難的挑戰，但是賴清德始終都以最堅定的意志和使命感，完成任務。儘管滿身傷痕，但他還是堅持到最後一刻，除了由衷地感激外，還有不捨的感情，她找不到其他言語來形容現在的心情。

蔡英文提到九合一選舉之後，賴清德一直認為他必須為選舉的結果負責，但民進黨內，包括即將接任的蘇貞昌，都希望賴清德可以留下來，為台灣努力。但賴清德依舊維持負責任的心情，所以儘管百般不捨，她還是尊重賴清德的決定。雖然賴清德離開了，但他還是會繼續關心台灣，他還是台灣隊的一員，未來為了台灣，會繼續一起打拚。

在表達完對賴清德的感謝後，蔡英文宣布蘇貞昌將接任行政院長。蔡英文表示，蘇貞昌有三個長項，完全符合這個階段台灣的需要。第一是經驗，第二是魄力，第三是執行力。此刻的台灣，需要一位有經驗的行政院長，也需要一位有魄力的行政院長，藉由蘇貞昌的執行力，來完成後續的改革，和國家的發展工程。蘇貞昌的超越哲學，在去年的選舉中，大家都有目共睹，無論是大膽地使用年輕人，還是創意發想和宣傳的進化，都讓人印象深刻。那麼在確定蘇貞昌的堅持之後，她正式徵詢蘇貞昌，是否願意承擔這個責任，蘇貞昌考慮之後，願意和她一起在為台灣努力一次。

蔡英文表示，蘇貞昌接任行政院長後，其施政重點，將會更強力的壯大台灣。執政的前半場，已經在改革、建設跟經濟發展上，做出了成績。而執政的後半場，關鍵就是把做出來的成果，真正分享給台灣人民，所以她對新任行政院長的期待，就是務必要讓台灣人民有感。

(中時電子報)