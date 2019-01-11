全台首部寺廟水墨動畫 嘉義城隍廟故事變萌了

2019年01月11日 11:15 中時 廖素慧

嘉義城隍廟水墨動畫《義邑藝意》作者呂孟儒。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟水墨動畫《義邑藝意》的部分畫面。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟水墨動畫《義邑藝意》把神像變萌了。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟水墨動畫《義邑藝意》首映，董監事欣喜創新文化。（廖素慧攝）

國定古蹟嘉義城隍再次突破創新宗教文化，由修護廟門彩繪的李至上老師促成與台南藝術大學碩三生呂孟儒合作，製作《義邑藝意》城隍廟水墨動畫，11日首映，呂孟儒說，這是全台第1部用水墨動畫來說廟的歷史文物故事，也是她的研究成果碩論雛本。

現讀台南藝大畫動所3年級的呂孟儒說，首先做田野調查、訪問耆老爬梳及記錄城隍廟的歷史，製作腳本，再畫動畫，大約花費1年多時間陸續完成3集，還會繼續製作3集，共計6集完整畫說城隍廟的前世今生，每1集約3至4分鐘。

呂孟儒說，動畫在兩岸都越來越蓬勃發展，油畫動畫較多，水墨畫在大陸興盛，台灣也有，但這部城隍廟《義邑藝意》水墨動畫是全台首部以水墨動工來描繪敘說廟宇的故事。

城隍廟董事長賴永川表示，《義邑藝意》的意思是嘉義、城池、民藝、獻意，「義」是林爽文事件後，乾隆賜名「嘉其義行」，為嘉義地名緣由，；「邑」城池，意指諸羅城；「藝」是廟內的彩繪、雕刻、剪黏、匾額、交趾陶、石雕等藝術；「意」是內涵、含意，很欣喜嘉義城隍廟催生了全台首部寺廟的水墨動畫視覺藝術作品。

這部水墨動畫城隍廟將會於各臉書、youtube、城隍廟官網等網路社群播放，讓更多滑世代能認識城隍廟宗教文化。

(中時 )