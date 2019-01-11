就是他！台東性侵男拆電子腳鐐趴趴走 長相曝光

潘俊皓右手臂有特殊六角星(刺青)。（楊漢聲翻攝）

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受保護管束人25歲潘俊皓(原名：李俊皓)因與未滿14歲女子性交罪，經法院判處有期徒刑6月確定，併同其他竊盜、恐嚇等案件入監執行，於去年6月底假釋出獄，並付保護管束，在身上配置科技設備監控（即俗稱電子腳鐐），10日不知何故竟破壞電子腳鐐棄置花蓮，潘男人也不知所蹤，目前台東地檢署已發布通緝要將潘男追捕到案。

11日台東地檢署公布潘俊皓全名及長相，從照片中看見潘男右手有著特殊的六角星刺青圖案，如有民眾發現可疑人物請立即向警方通報。

台東地檢署公布潘男長相。（楊漢聲翻攝）

刑事局也將他列為通緝追追追，緊急查緝對象，全面查緝潘男到案。刑事局表示，警方獲通報潘嫌脫逃後，已立即展開追查，分析潘嫌可能逃亡或藏匿地點，全力進行偵查逮捕作為，潘員破壞電子腳鐐後，等於放棄假釋自由，除遭到檢方立即發佈通緝外，將遭到撤銷假釋。

台東地檢署公布潘男長相。（楊漢聲翻攝）

潘俊皓雖然在去年6月底假釋出獄，但台東地檢署認為潘男有高度再犯罪之風險，所以對其進行墊子腳鐐監控，避免再次犯案，並命令晚間10時起至翌日上午6時許，不得離家外出（即宵禁），其餘時間仍可外出，但全程均有該設備監控潘俊皓行跡。

台東地檢署公布潘男長相。（楊漢聲翻攝）

但在10日下午4時許，台東地檢署發現該設備出現異常訊息，即查詢設備位置，於花蓮縣鳳林鄉大富火車站附近發現該設備已遭破壞丟棄，為維護民眾安全，避免潘俊皓再次犯罪，即刻聯繫台東縣警察局、花蓮縣警察局拘提該名受保護管束人，隨後亦立即發佈通緝，將通知原執行監獄撤銷假釋。

台東地檢署對潘男發布通緝。（楊漢聲攝）

台東地檢署呼籲民眾若有發現可疑人士，請即刻與警察機關聯繫，並請相關地區民眾注意個人安全，台東地檢署必將全力追緝，以懲不法。

(中時 )

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