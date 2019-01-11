NBA》不怕內訌？七六人堅持頂薪續約巴特勒

吉米巴特勒向來很會在球隊內部搞出一堆問題。(美聯社)

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中時電子報

就算才剛傳出吉米巴特勒公然批評七六人總教練布朗進攻體系的負面謠言，根據《ESPN》記者洛維11日爆料，七六人高層還是抱定主意今年夏天要跟巴特勒續約，甚至簽下5年1.9億美元頂薪合約，就是想要長期保住三巨頭陣容。

巴特勒是在本季開打前，主動跟灰狼提出交易申請想要離隊，原因是他不滿唐斯、威金斯等年輕主力的打球態度，甚至弄到灰狼總教練席波迪慘遭開除，沒想到他如願跳槽七六人，換跟恩比德、班西蒙斯與教頭布朗傳出不和傳聞。

不過所有當事人隨即否認這項傳聞，布朗表示，「我不認為巴特勒越界了，如果真的發生了，我們會迅速處理，事實上巴特勒讓我們變好了，那些負面傳聞對他來說很不公平，當時只是兩個人之間的對話，並非存在質疑或不敬意味。」

巴特勒也回應，「我不認為當時言語具有挑釁意味，那只是一次教練與球員之間對話，剛好發生在眾人面前罷了，我認為我們很好的處理這件事，也讓球隊變得更強了。」他本季替七六人打了23場，場均18.3分、4.9籃板及3.2助攻。

可是根據巴特勒過去在公牛、灰狼等隊的「黑歷史」，他在一開始跟隊友、教練相處都沒問題，但隨著他在球隊角色改變或戰績下滑，他就開始不斷放話，造成球隊內訌頻頻，七六人如今不顧前車之鑑，或許無須等太久就會後悔了。

(中時電子報)

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