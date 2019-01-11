TOYOTA YARIS Crossover長高的小鴨更帥了

2019年01月11日 12:11 中時 陳大任

車尾上翹的尾翼及LED光條式尾燈，非常搶眼。陳大任攝

運動化透氣皮質座椅，腰、腿部支撐效果不錯。陳大任攝

Crossover專屬雙色內裝，並以鈦銀飾條點綴。陳大任攝

抬頭顯示器為經銷商選配，具速限及照相警示。陳大任攝

中央扶手兼置物盒為選配件，後方有一置杯架。陳大任攝

YARIS是TOYOTA主力戰將，也是許多人人生第一部車，被暱稱為「小鴨」，去年銷量近1.3萬台，為車市熱銷排行第五名。雖然去年4月才發表全新改款YARIS並同步推出YARISS，但今年一開始又端出車身提高30mm、外觀換上休旅造型的全新YARISCrossover，短暫的一日相處，留下「長高的小鴨更帥了」印象。

很多人不知道YARISCrossover其實是台灣特有版本，此車是國瑞汽車自行開發的車款，除了外觀造型重新設計，底盤懸吊系統也做了更動，車身離地高提升至210mm，已跳脫掀背車的型式，成為時下正紅的跨界休旅車格，那麼開起來的感受如何？

這次試駕YARISCrossover的路線，選擇跨越台北、新北，高速公路往林口的路上，爬坡和加速力道足夠，若是滿載5人時，還有S模式可提供更大力道。略為升高的視野能讓駕駛者更好掌握路況，懸吊系統的路感較清晰，來自地面的回饋是直接的，所幸加長的避震器行程，在遇到不良路面時，有不錯的表現。

(中時 )