TOYOTA YARIS Crossover長高的小鴨更帥了

TOYOTAYARISCrossover外觀搭配全新Crossover專屬前後保桿，廠徽與後視鏡都採取黑塗做法，氣壩下方銀色護板、車頂運動化造型飾條，以及環繞車身的霧黑防刮材質，展現跨界車款該有的霸氣，經典版售價64.9萬元，豪華版售價69.5萬元。陳大任攝

友善列印
中時
車尾上翹的尾翼及LED光條式尾燈，非常搶眼。陳大任攝
運動化透氣皮質座椅，腰、腿部支撐效果不錯。陳大任攝
Crossover專屬雙色內裝，並以鈦銀飾條點綴。陳大任攝
抬頭顯示器為經銷商選配，具速限及照相警示。陳大任攝
中央扶手兼置物盒為選配件，後方有一置杯架。陳大任攝

YARIS是TOYOTA主力戰將，也是許多人人生第一部車，被暱稱為「小鴨」，去年銷量近1.3萬台，為車市熱銷排行第五名。雖然去年4月才發表全新改款YARIS並同步推出YARISS，但今年一開始又端出車身提高30mm、外觀換上休旅造型的全新YARISCrossover，短暫的一日相處，留下「長高的小鴨更帥了」印象。

很多人不知道YARISCrossover其實是台灣特有版本，此車是國瑞汽車自行開發的車款，除了外觀造型重新設計，底盤懸吊系統也做了更動，車身離地高提升至210mm，已跳脫掀背車的型式，成為時下正紅的跨界休旅車格，那麼開起來的感受如何？

這次試駕YARISCrossover的路線，選擇跨越台北、新北，高速公路往林口的路上，爬坡和加速力道足夠，若是滿載5人時，還有S模式可提供更大力道。略為升高的視野能讓駕駛者更好掌握路況，懸吊系統的路感較清晰，來自地面的回饋是直接的，所幸加長的避震器行程，在遇到不良路面時，有不錯的表現。

(中時 )

北風是關鍵！李富城：年前不冷年… 麥當勞員工揭「必勝點餐法」到這…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。