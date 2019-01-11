Bloomingville 亞洲首店！瑪黑最美的森林系饗食居家

2019年01月11日 11:27 中時電子報 chris

丹麥的 Bloomingville，是許多歐美人士妝點居家空間的首選。以其北歐簡約靈魂、結合當代與居家美感設計的風格，激發出充沛及不同樣貌的產品內容。Bloomingville 與瑪黑家居聯手，首度於台灣設立大型旗艦店，更是全亞洲首個品牌門市據點。

左／鍋煮奶茶：可可甜橙鮮奶茶、右上／花草茶：牧羊人茶、右下／茶調酒：無所畏懼(圖／品牌提供)

除了居家用品外，也將德國柏林的 Paper and Tea （P&T）引進，讓P&T在饗食居家空間添滿了茶葉清香，並由葉鎮宇主廚創造出歐台混血料理，炭烤小卷、麻辣牛舌、炙燒角蝦海膽細扁麵、薰衣草芋頭濃湯，讓自然的食材、揉合島嶼風土的味覺與新舊並具的料理技法，幻化成餐桌上毫不造作卻絕對時髦的誘人美味。

炙燒角蝦與黃澄澄海膽，再以龍蝦高湯為基底快炒細扁麵，後細細撒上烏魚子點綴，盤中盡帶迷人蝦香，濃郁的食材組合卻有著意外爽口的暢快滋味。(圖／品牌提供)

將新鮮小卷填入西班牙臘腸甜椒醬與瑞可達乳酪，再將飽滿的小卷放上爐架炭烤，一刀切開，爆開的內餡飄出濃郁鹹香，搭配以檸檬汁調味的蘆筍茴香沙拉，與小卷鮮甜相互輝映，將盤中食材的原始風味發揮得淋漓盡致。

將熟悉的日式風味融入燉飯中，米飯不僅吸飽蟹味噌、醋薑、昆布高湯中精華，炭烤後的松葉蟹腳更添香氣，最後淋上白酒奶油魚子醬，每一口都能嚐到魚卵在口中爆開與燉飯米心的多層次口感與特別卻不膩人的濃郁風味。

經舒肥烹調後的豬里肌內裡粉嫩，香煎上色後逼出油脂焦香，佐以橙漬過後的紅蘿蔔，酸甜味道解膩之外，更能凸顯紅肉風味，鹹、甜、酸中達到最舒服的味覺平衡，完美滿足想要大口吃肉的慾望。(圖/品牌提供)

以台灣小吃炸芋泥球為靈感，再將其中元素解構為芋頭濃湯、紫薯脆片，以及手工製作的鹹蛋黃義大利餃，舀起淡紫色芋頭鹹香與流沙蛋黃餃一同入口，在熟悉的味道外，更多了令人驚喜的口感。(圖/品牌提供)

歡慶微風南山店開幕 P&T柏林茶館、Bloomingville推出獨家優惠

為歡慶P&T柏林茶館於微風南山開幕，以及Bloomingville開設全球第一間旗艦店，瑪黑家居特別推出獨家限定優惠。只要於1/27前到P&T柏林茶館微風南山店享用任何餐點，即可免費獲得法式裸麥麵包+手工可可柑橙奶油一份，法式麵包樸質Q彈的口感，搭配手工奶油，在口中愈嚼愈香，品味主廚的初心滋味；Bloomingville於1/10～1/27期間，微風南山旗艦店商品全面9折，且折扣後滿NT$3,000，再贈送丹麥森林動物刺蝟點心盤一只，快把握年前時機，為居家裝點上最美風景。

(中時電子報)