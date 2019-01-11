韓星御用品牌！時尚造型全靠「它」？

2019年01月11日 11:26 中時電子報 紀思婷

「Gentle Monster」創立於2011年，出自五位懷抱著引領潮流夢想的韓國人之手，品牌風格大膽前衛，配色鮮豔讓單品個性鮮明，秉持著「創新實驗」的品牌精神。

(圖/IG @gentlemonster)

許多韓星都是Gentle Monster的愛好者，像是全智賢、金宇彬、李鐘碩、尹恩惠、朴信惠、孔劉、GD等等，而品牌也因「來自星星的你」打開知名度，全智賢在劇中配戴的經典款ABSENTE讓Gentle Monster爆紅。孔曉振還曾與Gentle Monster推出合作款的限量系列「Kong X Gentle Monster」，以貓眼形狀為設計。

(圖/VEUXSAVOIR 官網)

【保守沒有錯 簡約經典才長久】

(圖/Gentle Monster 官網)

保守派的你也可以買Gentle Monster！其實GM還是有很多經典基本款任你選擇，雖然款式基本，細節上的設計依然保有Gentle Monster特有的前衛感，利用邊框形狀的變化、增添顏色，製造獨特感，建議可以嘗試粉色邊框那支，不規則形狀加上顏色變化，不會太OVER，也好搭配衣服，剛入門的朋友們可以試試看～

【小突破是踏入前衛世界的First Step】

(圖/Gentle Monster 官網)

想要小小突破的你，可以先從鏡面顏色的變化開始嘗試，加上特殊的形狀，戴上後前衛感UP，建議先從簡單的穿搭開始搭配，讓墨鏡變成主角，慢慢練習，可以找出適合自己臉形的形狀和鏡面顏色。

【姐就是搞怪怎麼樣？馬路就是我的伸展台】

(圖/Gentle Monster 官網)

看到這一系列奇奇怪怪的墨鏡，不愧是走在時尚尖端的Gentle Monster，如果你已經是個不折不扣的潮流達人，或是臉皮很厚(誤)，歡迎來進入GM的怪奇世界～沒想過火柴、鉛筆也可以出現在墨鏡上吧，可愛又有個性，絕對是GM迷必收單品之一。

(圖/Gentle Monster 官網)

誰說墨鏡就是要方方正正，不受拘束才符合Gentle Monster「創新實驗」的品牌理念啊！戴著這一系列的墨鏡走在路上超拉風的，適合不受束縛，勇於跳脫框架的你！

(中時電子報)