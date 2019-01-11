「球后繼承者」大坂直美登時代雜誌封面

日本網球女將大坂直美。（美聯社資料照）

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中時電子報

網球女將大坂直美登上《時代雜誌》封面，標題稱她為「接班人」，宣稱她是前球后小威廉絲(Serena Williams)最有力的繼承者。大坂直美去年以20歲之齡打敗小威，勇摘美網冠軍，令女子網壇精神一振。

大坂直美父親是海地裔黑人，前往日本留學時認識直美的母親，在岳家反對下結婚，為了融入日本社會，兩個女兒都跟著媽媽姓大坂。直美3歲時舉家遷往美國，被當威廉絲姊妹一樣地訓練，也就是她們不是自願學習網球的。

直美自幼以小威當偶像，她的天份遠高於姊姊，14歲轉為職業選手。直美的武器在於過人的力量與強大的發球，而不是精準的擊球與防守，這與初出茅廬的小威十分相似。姊姊表示：「直美專注力驚人，她只要開始做一件事就不會停下來。」

雖然大坂直美不能說流利的日語，在日本受訪也以英語回應，不過母親的教養之下，她在日本生活沒有太大問題，現在更成為日本家喻戶曉的大明星，可說光宗耀祖。這也是她母親讓她選擇代表日本出賽的原意。

大坂直美是史上首位拿下美網冠軍的日本選手，儘管要追趕小威(生涯23座大滿貫)看似不可能的任務，至少以女子網壇的球后更迭頻率，她早晚有機會登上寶座。她最高的排名是世界第4。

(中時電子報)

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