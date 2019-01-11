台南立委補選綠營分裂 郭國文：改革的前提是團結

2019年01月11日 12:10 中時 李其樺

台南第二選區立委補選，因為日前陳筱諭宣布退黨參選，使得綠營面臨分裂局面，加上藍營可能推派謝龍介參選，許將上演「三腳督」對決戲碼；獲得民進黨徵召參選立委的郭國文11日受訪表示，陳筱諭先前標榜改革，不過改革的前提是團結，「不要把改革弄成讓國民黨得利」。

郭國文表示，無論未來台南立委補選是「兩咖督」還是「三腳督」，都還沒確定。因為登記時間是在1月14日到18日，不一樣的人員組合，要採取不一樣的因應方式。

郭國文呼籲，陳筱諭先前標榜改革，不過他認為改革的前提是要團結，不要把改革弄成讓國民黨得利，變成「三腳督」的情況下有可能面對這種情勢。

郭國文也透露，目前民進黨新任黨主席卓榮泰已致電2次給陳筱諭，不過皆未獲得正面回應，應該會參選到底。

郭國文表示，不一樣的對手要用有不一樣的戰略和戰術，在這次民進黨爭取徵召過程中，他感受到陳筱諭陣營的資源強大和財力雄厚，在外頭旗海飄揚，看板如排山倒海，給他相當程度的壓力；對於這樣的對手，沒辦法採取資源消耗的方式，所以他會採取地對空的方式。

對於國民黨對手謝龍介參選立委補選，郭國文表示，謝龍介本身有特定立場，可能會複製「韓國瑜模式」，所以他會採取空對空的方式來面對謝龍介接下來的選戰。

(中時 )