京都嵐山竹林在台灣？在此秘境免費體驗阿里山茶席

阿里山竹林茶席，免費秘境茶席體驗。（圖取自「阿里山國家風景區管理處」官網）

友善列印
中時電子報
／整理報導

2019年開始囉，過陣子就是農曆春節了！很多人也計畫好要到阿里山看日出，然其實在冬天，阿里山還能品茶呢！在彷彿如日本京都嵐山的竹林裡感受微風吹拂，感受阿里山高山茶清香！呼吸大口芬多精，樂活之旅就在這！

瑞里綠色隧道茶席體驗區。（圖取自「阿里山國家風景區管理處」官網）

阿里山四季茶旅，從茶旅達人培訓起，藉由地景茶會提供遊客品茗最真實甘醇、清香的「阿里山高山茶」，專業深度導覽提供遊客體驗優質茶旅遊及生態之美，在冬意濃厚的季節裡，阿里山管理處於在梅山鄉瑞里村綠色隧道及瑞峰村竹林茶席舉辦「阿里山四季茶旅-冬意竹林茶會」。

在媲美日本嵐山的竹林裡，感受竹林微風的吹拂，細聽著竹林自然的靜謐，享受芬多精強烈的洗禮，品茗阿里山高山茶的清香。此次冬意竹林茶會邀集9個社區46位茶旅達人，在瑞里綠色隧道舉辦別具一格的風影竹林茶服走秀，融入社區在地特色元素之創意設計概念，展現阿里山社區茶人在茶席司茶的美感形象，充份提昇阿里山社區茶人服飾美學氛圍。

石棹社區茶服走秀。（圖取自「阿里山國家風景區管理處」官網）

此次茶會吸引許多旅客到場體驗，並表示希望能有更多機會享受竹林茶席的品茗氛圍，故阿里山管理處特別加碼於1月12日至1月27日每週六日，及春節期間2月5日至2月9日，於瑞峰竹林茶席及竹坑溪步道入口，將持續提供茶席和高山香糖DIY體驗(免費)。

阿里山日出美景。（林管處提供 本報系資料照）

讓遊客在竹林及茶園風光感受雲霧繚繞的幽靜山景，更可遠眺阿里山山脈的連綿山景，沉浸在悠揚氛圍中，品嚐阿里山優質高山茶，陪伴大家迎接新年。

(中時電子報)

文章來源：阿里山國家風景區管理處

新生小吃部焢肉飯 包辦老台東人3… 好客民宿50＋自由行 陸客體驗台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。