京都嵐山竹林在台灣？在此秘境免費體驗阿里山茶席

2019年01月11日 11:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

2019年開始囉，過陣子就是農曆春節了！很多人也計畫好要到阿里山看日出，然其實在冬天，阿里山還能品茶呢！在彷彿如日本京都嵐山的竹林裡感受微風吹拂，感受阿里山高山茶清香！呼吸大口芬多精，樂活之旅就在這！

瑞里綠色隧道茶席體驗區。（圖取自「阿里山國家風景區管理處」官網）

阿里山四季茶旅，從茶旅達人培訓起，藉由地景茶會提供遊客品茗最真實甘醇、清香的「阿里山高山茶」，專業深度導覽提供遊客體驗優質茶旅遊及生態之美，在冬意濃厚的季節裡，阿里山管理處於在梅山鄉瑞里村綠色隧道及瑞峰村竹林茶席舉辦「阿里山四季茶旅-冬意竹林茶會」。

在媲美日本嵐山的竹林裡，感受竹林微風的吹拂，細聽著竹林自然的靜謐，享受芬多精強烈的洗禮，品茗阿里山高山茶的清香。此次冬意竹林茶會邀集9個社區46位茶旅達人，在瑞里綠色隧道舉辦別具一格的風影竹林茶服走秀，融入社區在地特色元素之創意設計概念，展現阿里山社區茶人在茶席司茶的美感形象，充份提昇阿里山社區茶人服飾美學氛圍。

石棹社區茶服走秀。（圖取自「阿里山國家風景區管理處」官網）

此次茶會吸引許多旅客到場體驗，並表示希望能有更多機會享受竹林茶席的品茗氛圍，故阿里山管理處特別加碼於1月12日至1月27日每週六日，及春節期間2月5日至2月9日，於瑞峰竹林茶席及竹坑溪步道入口，將持續提供茶席和高山香糖DIY體驗(免費)。

阿里山日出美景。（林管處提供 本報系資料照）

讓遊客在竹林及茶園風光感受雲霧繚繞的幽靜山景，更可遠眺阿里山山脈的連綿山景，沉浸在悠揚氛圍中，品嚐阿里山優質高山茶，陪伴大家迎接新年。

(中時電子報)