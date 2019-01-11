麥當勞員工揭「必勝點餐法」到這個櫃檯才有

麥當勞員工揭「必勝點餐法」，走這個櫃檯才有。 (資料照/杜宜諳攝)

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中時電子報
/ 綜合報導

速食業龍頭麥當勞常不定時推出多項促銷優惠，包括「薯條加大」、「加價購」、「1+1」、「甜心卡」、「超值套餐」等等，到底怎麼點對消費者來說CP值最高？一名麥當勞店員在《Dcard》分享「必勝點餐法」，指出聰明點餐的關鍵，就是直接在車上取餐的「得來速」。

這名店員表示，「得來速貴賓卡」可以用 10 元加購小杯飲料、蛋捲冰淇淋、蘋果派或小包薯條4選1，而且就算沒有這張卡，也可以主動向店員索取，或上網下載，這張卡片的優惠，通常比直接去櫃檯點餐還划算。

這名麥當勞員工並在《Dcard》列出4招「秘笈點餐法」，只要掌握幾個小技巧，就能花小錢買到大滿足。

1. 喜歡點 1+1 蘋果派或小薯的人

在得來速想點1+1蘋果派或小薯加小杯飲料的人，建議直接拆成單點，因為1+1的價格是50元，但貴賓卡單點只要「 28+10=38 元」，立馬省下12元。

2.想單點蘋果派或小薯的人

若只想點單品解饞，可以在得來速點「蛋捲冰+小薯(或蘋果派)」，這樣只要「18(蛋捲冰)+10=28元」，除了比單點小薯或蘋果派的32元便宜，還賺到1支冰。

3.想多吃薯條的人

其實2份小薯的量就等同於1包大薯，所以走得來速沒必要花13元將套餐的中薯升級，直接用貴賓卡加10元「單點小薯」，份量不僅比大薯多，還便宜了3元。

4.點套餐加 1+1 又想喝湯的人

食量比較大的消費者，喜歡點套餐再追加1+1，建議想喝湯的人，別把套餐的飲料換成湯，因為套餐內的飲料是中杯，1+1的是小杯，因此用1+1的飲料換玉米濃湯，雖然價錢一樣，但可以同時享有中杯飲料，這點在一般櫃台也適用。

(中時電子報)

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