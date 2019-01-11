劉世芳凍陸軍官校預算逼改校歌 他霸氣喊：300萬我捐

福田水餃創辦人李杰在臉書宣布因為韓國瑜，將重返港都營業。（柯宗緯攝）

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中時電子報
民進黨立委劉世芳。（資料照片，姚志平攝）
2016年，蔡英文總統出席黃埔建軍92周年校慶典禮，陸官同學進行分列式操演，個個精神抖擻。（本報資料照片）

民進黨立委劉世芳以凍結預算手段，要陸軍官校改校歌，陸軍官校仍堅持依校務會議決議，維持原校歌歌詞內容。有陸官校友在中華民國中央軍校校友總會等網路社群中討論，建議藉由募捐支援陸官舉行校慶。一元水餃店老闆李杰在臉書霸氣喊，不用募款了，如果法律體制上可以，這被凍結的三百萬他全捐了!自己的國家自己救。

民進黨高雄立委劉世芳要求修改陸官校歌，並提案凍結陸軍官校創校95周年校慶活動預算。陸軍官校日前表示，依校務會議決議，議維持原校歌歌詞內容；據了解，陸官校務會議曾表決，以反對更改40票對贊成0票的絕對優勢，決定不改校歌。

有陸官校友在中華民國中央軍校校友總會等網路社群中討論，建議藉由募捐支援陸官舉行校慶。

高雄市左營區重愛路之前有一家「福田水餃店」，水餃1粒賣1元，後來因酸民抹黑離開高雄轉往台東開店，但韓國瑜的「韓」流魅力擋不住，讓原本遠離是非之地的福田水餃，在去年10月底宣布重返港都營業。業者李杰當時透露，因為韓國瑜，他決定回來了。

如今看到陸軍官校遭高雄綠委刁難，「福田水餃店」創辦人李杰霸氣在臉書喊話「誰能幫我轉告陸軍官校校方，就說如果法律體制上可以，這被凍結的三百萬我李杰全捐了，省得大家還要麻煩，不用募款了!」

李杰痛批，國家不愛自己的軍隊，不愛自己的軍人，還夸夸其談說要保家衛國，要鞏固主權，沒有這些軍人鞏固個屁，這個政府對自己國軍的欺壓已經不是一天兩天了，人民還不站出來支持，要搞到什麼地步?

他說，「身為軍眷，本來就應該為國家做點事，我們別的沒有，一顆熱血愛國的心跟幾疊銀子還是有的，請大家幫我們把消息帶到吧!」最後還標記狂酸「自己的國家自己救」、「聽你們這些人講幹話我就飽了」、「第一次看到有人專門欺壓自己國家的軍隊的，真是民主奇蹟」。

網友在他發文底下留言「這個政府不拼經濟，每天搞一些有的沒的，X。」、「官逼民反」、「真的民進黨不倒，台灣不會好！」、「寧願把公帑浪費在一個男版510」、「立委選舉刷下她」。

(中時電子報)

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