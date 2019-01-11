蘇貞昌再任閣揆 以邱吉爾生平自喻

總統蔡英文宣布，由蘇貞昌接任行政院長。（彭媁琳攝）

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總統蔡英文今日主持記者會，宣布由蘇貞昌再次擔任行政院長。蘇貞昌以英國首相邱吉爾自喻，在二次世界大戰勝利後以高齡再度出任首相，獲得英國女王的信任與支持。

蘇貞昌表示，這是關鍵的時刻，這是艱鉅的任務，蔡英文在選後多次和他對談政局，他一再希望能夠用盡全力，留住前行政院長賴清德，繼續原有的政局。但賴清德基於責任政治的理念，時間到就要堅定離開，蘇貞昌雖然萬般不捨，但只有尊重。

蘇貞昌指出，賴清德過去時間，為國家為人民，在蔡英文領導下，做非常亮麗的成績和辛苦的努力，他由衷感佩，同時要特別表示，往後各方面都會繼續，來做各種，讓更好成績顯現的努力。

蘇貞昌也指出，昨天晚上、今天早上，在和賴清德通電話的過程中，可以感受到賴清德已經努力到了一個階段，現在放下沈重的擔子，可以舒一口氣，但是現在蘇貞昌要繼續挑起這個重擔。

蘇貞昌笑稱：「日後賴清德處江湖之遠，撥弄頭髮，煮酒看野花的快意時，不要忘記居廟堂之高，有扛著重擔的兄弟，摸著頭皮，絞盡腦汁，希望做出成績。也希望能夠不要忘記我們斬馬論韜略的豪情，要一起，在蔡總統領導下，做各方面的努力。」

對於再次擔任行政院長，蘇貞昌引諾貝爾文學獎得主、前英國首相邱吉爾的談話：「勝利並非終點，失敗也非末日。」

邱吉爾在二戰最艱鉅的時刻，得到國王全力支持，在外有強敵，內有政敵的情形下，帶領英國度過最黑暗的時刻，贏得勝利。戰後，邱吉爾以高齡，二度出任首相，得女王最大的新任和支持，為英國服務，為人民做出亮眼成績。

蘇貞昌感謝蔡英文給予他的信任與支持。這個時候蘇貞昌會帶著團隊，捲起袖子，回應民意，接上地氣，讓這個團隊，對台灣人民的責任，對一輩子來堅持的信念，做出成績。希望團隊在蔡英文領導下，繼續林全院長賴清德院長做的努力，繼續前進。雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意，一起努力，希望大家給我們支持。

(工商 )

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