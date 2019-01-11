111年學測卷卡合一 大考中心計畫增第二闈場

2019年01月11日 12:09 旺報 李侑珊

111學年度學測將採「卷卡合一」，考量到學測試卷印製量大，並受到在時程與空間的雙重作業壓力下，第一闈場已無法容納新設備，大考中心主任劉孟奇透露，新增第二闈場勢在必行，粗估經費約百萬元上下，已開始評估場地，地點考量設置在鄰近大學，計畫將在109與111年啟動兩闈運作測試。

大考中心今(11)日舉行108學年度學測闈場試車暨111闈務精進方向說明會。大考中心指出，111年學測為配合「混合題型」與「卷卡合一」，答案卷與試題必須同時定稿，無法比照目前先印卷卡的方式。但由於「卷卡合一」中以表格結構化設問的答案卷，部分試題訊息應在闈內印製。

大考中心指出，關於現行位於台大校內的闈場，受到空間限制，地下室改建不易，也無法擴充，大型印刷機具無法進駐，影響印製速度，工作空間已滿。住宿房間有限，人員已達飽和。

大考中心主任劉孟奇則說，除了與台大在討論是否能騰出空間租借，另也與鄰近大學商討，爭取第二闈場空間，盼明年能確定。

大考中心表示，大考中心目前闈場肩負印製試題本任務，能量已經滿載，因應111學測卷卡合一，第二闈場勢在必行。大考中心將持續評估場地，做好闈務準備，並在109與111年啟動兩闈運作測試，所需新增經費感謝教育部允諾支持。

(旺報 )