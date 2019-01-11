御駕親征！川普視察邊境圍牆 著眼發布國家緊急狀態

川普10日「御駕親征」前赴德州美墨邊境小鎮視察當地巡邏站，強調邊境安全危機迫在眉睫。（美聯社）

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中時電子報

美國聯邦政府停擺進入第20天，為了對民主黨施壓與獲得57億美元築牆經費的民意支持，川普10日「御駕親征」前赴德州美墨邊境小鎮視察當地巡邏站，強調邊境安全危機迫在眉睫，並著眼研究發布國家緊急狀態，藉此獲得經費。

外媒報導，匿名消息人士表示，白宮仍正著眼研究如何藉由發布國家緊急狀態，藉此取得築牆經費。

為了強調非法移民以及毒品走私對邊境安全的威脅，川普在德州邊境小鎮麥卡倫的巡邏站上聽取簡報，桌上陳列滿滿的塑膠包裹的海洛因磚、查獲的槍枝和一個裝滿現金的塑膠袋。川普簡報會上強調，「如果我們沒有屏障，某種非常實質的屏障，就將無法解決這種問題。」

川普10日前赴德州美墨邊境小鎮視察當地巡邏站並聽取簡報，桌上擺滿查獲的毒品及槍枝，強調非法移民帶來邊境危機。（美聯社）

此外，川普表示他的律師說他完全有權力發動國家緊急狀態以獲得築牆經費，對記者重申「我完全有權力宣布國家緊急狀態」、「我尚未準備如此做，但如有必要，我勢必會做」。

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，據2名匿名人士表示白宮正著手研究藉由發布國家緊急狀態後，使川普藉由美國陸軍工兵部隊預算，讓部分圍牆經費有著落，但白宮已否認有此計畫。

與川普親近的民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）認為，若川普宣布國家進入緊急狀態是他的「不對」，但也是唯一解決僵局方案。 他預測，只要穿普宣布，參議員們馬上就會開始表決對聯邦政府預算案，政府就可以恢復運作。

面對即將進入美國史上最久的政府停擺，川普先前放話「需要關多久就多久」，暗示準備讓政府關門延續至本月下旬，並取消出席在瑞士達佛斯的世界經濟論壇（World Economic Forum）。

(中時電子報)

文章來源：Trump threatens to use emergency power to build wall, end shutdown

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