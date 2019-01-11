大學學測25日登場 考生平均選考4.7科

2019年01月11日 12:07 旺報 李侑珊

108學年度大學入學考試學科能力測驗將於1月25日至26日兩天舉行，大考中心今天指出，共有13萬8390名考生報考，而考試科目由5科必考改為選考，選考5科的人數最多，平均選考科數為4.7科。

根據大考中心統計，108學年度大學學測共有33個考區、89個分區，共在全國3409個試場舉行，集體報名12萬9484人、個別報名則是8906人。

而在各科選考人數方面，選考國文有13萬8248人、英文13萬8071人、數學13萬6379人、社會12萬4227人、自然11萬1775人。

至於選考科數，5科的考生有9萬8442人，選考4科的次多，有3萬7708人，選考3科的考生有1440人，選考2科的有538人，選考1科的有262人。

大考中心提醒，由於學測自5科必考改為由考生依各校校系規定考科選考，配合制度變動，因此調整考科節次安排，有非選擇題型的國寫與英文，則分列在兩天考試；將多數考生可能選考的社會與自然分別移至兩天考試的最後一節。

在考試時間安排上，國文（選擇題）80分鐘，國寫為90分鐘，英文與數學均為100分鐘，社會與自然均為110分鐘。

大考中心特別提醒，本次學測適逢1月27日「第9屆立法委員台北市第2選舉區及台中市第5選舉區缺額補選」期間，呼籲候選人於考試時間前後避免在試場（台北市立成淵高中、台北市立百齡高中、台中市立台中一中、台中市立台中二中）周邊宣傳廣播、遊行、舉辦活動等，以免影響考生交通及應試安寧。

大考中心也指出，各考區分區「試場分配表」及詳細地點已於11日公布，相關資訊已公開在大考中心網站（http：／／www.ceec.edu.tw／），並提供網路及電話語音（02-23643677）查詢服務；提醒考生，相關資訊請務必以本中心之公布為準。各分區考場學校將於1月24日下午2時至4時，開放供考生查看試場；若有任何問題，考生請逕依試場分配表所列的電話與該考區承辦大學連絡或與大考中心02-23661416轉608連絡。

(旺報 )