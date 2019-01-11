《全台最速報》傳接交長 林佳龍團隊：還未答應

傳接交長 林佳龍團隊:還未答應

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中時電子報
綜合報導

◎傳接交長 林佳龍團隊:還未答應

行政院長賴清德宣布11日將正式總辭，傳出將由前行政院長蘇貞昌繼任組閣，蔡英文總統對林連任失利的前台中市長林佳龍多次公開表達賞識，府方與蘇貞昌討論後，屬意「接地氣」的林佳龍接掌交通部長，對此，林佳龍團隊表示，到此時此刻為止，林佳龍沒有答應承接任何職務。

◎盼為蘇揆加分 李孟諺接任行政院祕書長

前台南代理市長李孟諺今天早上證實，蘇貞昌昨晚找他面談，敲定將接任行政院秘書長，消息傳出後，不少人也為他開心，認為他的能力，入閣是意料中事。事實上，外傳蘇貞昌將接任行政院長後，就盛傳李孟諺將入閣，因為他最早獲重用就是在蘇貞昌任內。

◎內閣今總辭 賴清德：他日江湖再相逢

行政院長賴清德今進入行政院開行政院會，會後召開記者會，賴清德和與會閣員一一握手致意，賴清德表示，他今天率內閣團隊，向蔡英文總統請辭。他最後引用神雕俠侶的一段話，與閣員相約說「今番良晤，豪興不淺，他日江湖相逢，再當杯酒言歡，咱們就此別過」，「我們在此相遇也在此分手，有緣的話我們會在壯大台灣的路上再次相逢。」似意有所指，他日必乘旋風再起。

◎馬英九上直播 飆嗆：台獨民進黨做不到

前總統馬英九今日(11)上黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，被問及對兩岸關係的看法？馬表示根據我國目前憲法，就是以「統一」為出發點，若不滿就去修憲。直言，民進黨就是做不到台獨！他們的陳水扁自己也說過。質疑總統蔡英文，就是知道做不到，才刻意挑撥掩蓋事實。

(中時電子報)

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