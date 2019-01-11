三不一沒有？大學校長會議碰上內閣總辭

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旺報
/ 特稿

攸關台灣高教走向的全國大專校院校長會議今年可謂多災多難，首日由（第三度救援的）代理教育部長主持，第二天（11日）碰上內閣總辭，更降為教育部常務次長主持；缺天時、缺人和，總統不在、行政院長不在、縣市長不在、沒有教育部長，三不一沒有，宛如由臨時政府召開，甚麼也決定不了，功能只剩下讓怨氣沖天的大學校長們開炮。

今年大學校長會議首日，教育部代理部長姚立德提出兩項政策：首先，因應台灣學生就讀博士班意願漸低，但國家發展不能沒有高端人才，教育部預計月給優秀博士生2萬元、科技部另加碼，以吸引人才安心研究；第二項很顯然是衝著剛落幕的台大校長聘任案而來，就是教育部將修法放寬大學校長遴選資格，並將設遴委會監督機制。另外姚立德也提到公私立大學合併的可能性，但還在研究中。

不過，很諷刺的是，教育部此時的宣示，沒有任何保障。一方面是行政院刻正總辭中，下一個行政院長是誰，到昨天還讓媒體猜來猜去；另一方面教育部過去一年為了一個管中閔換了三任教育部長，不要說政策延續性，連有沒有政策都很難說，下一任教育部長是誰，老實說已經沒有人在乎了；因為不管是行政院或是教育部，都像是臨時政府，整個國家像是一條拋錨的幽靈船漂流在海上。

令人嗟嘆：過去馬政府時代，前總統馬英九總會排除萬難、全程出席，兩天議程坐好坐滿，最後綜合座談時還邊聽校長們抱怨邊做筆記；此外行政院長、教育部長（這是當然的）、市長也都會出席。

相較之下，蔡英文總統上任第一年，2017年沒來大學校長會議，第二年2018年則是匆匆一小時走人，今年則是不倫不類到甚至令人感到淒涼，總統沒來、行政院長辭職中、縣市長沒被邀請、教育部長是代理部長而且很快就要換人……大學校長們在意的學雜費鬆綁、大學退場機制、少子化深淵、陸生來台等問題全都得不到解決。我們懷念那個大學校長會議仍然有意義的年代。

(旺報 )

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