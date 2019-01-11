蘇貞昌回鍋 國民黨：姚文智也可回鍋敗選者聯盟別三缺一

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旺報

對於蘇貞昌回鍋接任行政院長，國民黨文傳會代理主委唐德明11日表示，民進黨的四都敗選人，蘇貞昌要繼任組閣、陳其邁要接副閣揆、林佳龍也可能接掌交通部，獨獨缺了台北市的姚文智。蘇院長可以慎重考慮請姚文智回鍋擔任發言人，「畢竟敗選者聯盟不該三缺一」。

唐德明指，民進黨號稱人才濟濟，但從最近的兩個人事案就已經被看破手腳。明明敗選後應該回應民意籌組力挽狂瀾的新內閣，但竟然找了高齡71歲的蘇貞昌回鍋；與美國關係日形重要的此時，竟然機要任用31歲的趙怡翔擔任駐美政治組組長。會有這麼讓人目瞪口呆的人事任命案，就是因為蔡總統已經啟動連任模式，一切都為了拚選舉。

唐德明稱，對蘇貞昌擔任閣揆，最大的擔憂就是「誠信」問題。他在保安宮神明面前說過絕對不選第三次，但最後仍然接受民進黨徵召，結果輸了將近30萬票；他在選前接受網路電視專訪時，堅定回答主持人：「不會再入閣」，結果現在歡欣鼓舞準備接閣揆。

對於有誠信問題的行政院長，人民很容易會產生「信任」危機，因為不知道哪個政策何時就會轉彎了。因此，蘇院長的首要任務，不是找人才，而是必須先贏得人民的信任。

其次，在徵詢閣員人選的時候，我們期許蘇院長，必須放棄派系與政黨利益，要時刻記得人民福祉為先，拚經濟重於拚選舉。

最後，唐德明建議，在九合一選舉中，民進黨的四都敗選人，蘇貞昌要繼任組閣、陳其邁要接副閣揆、林佳龍也可能接掌交通部，獨獨缺了台北市的姚文智。或許蘇院長可以慎重考慮一下請姚文智回鍋擔任發言人，畢竟敗選者聯盟不該三缺一。

(旺報 )

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