與朱立倫合唱「你是我的兄弟」馬英九笑稱：我指台下沒指他

2019年01月11日 12:02 中時 楊佳穎

國民黨2020總統大選誰出征，黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫及前立法院長王金平動態備受關注。前總統馬英九今日上午接受廣播專訪，對於昨與朱同台高歌「朋友」「你是我的兄弟」，面對主持人詢問兩人關係是否相對較好？馬英九笑說，大家都有唱「你是我的兄弟」，也都會指向某一方，「你看我指誰，我沒有指他，我指台下！」

談起與3人關係，馬英九則說，其實都很熟，自己跟吳敦義認識很多年，吳是台大學長，後來當秘書長、行政院長，最後當了副總統，「關係能說不深嗎？」過去也請朱立倫來當行政院副院長、參選改制後的新北市長，一路來都很熟，與王金平更不用說，在立法院幾十年都是朋友，交情、淵源都很深。

至於外界解讀馬王關係比較緊張，但馬英九在新書中澄清王金平不是「藍皮綠骨」，王也表達感謝；馬英九對此也表示，自己一向就事論事，因為王金平擔任立法院長期間，國民黨很多法案也在他支持下通過的，有些通過不了當然也不能完全怪王，「所以像藍皮綠股這樣的指控也是不恰當，我是講實話。」

被問及國民黨內初選制度如何做最好，馬英九則說，這真是很大的難題，各國制度不一樣，國民黨過去長時間也有不同作法，像是30％黨員投票、70％全民調，或候選人協商，甚至自己兩次參選總統時都只有一人出面，就沒經過程序，不同階段有不同要求，就有不同結果，基本上就是要公平、公開。

馬英九還說，不管是誰參選，對於將來要怎樣將台灣撥亂反正、振衰起敝，能提出具體有效辦法者，就是最合適的人。

另外，對於近期人氣攀升，下鄉時很多人喊話「選總統」，馬英九也坦言「有」，但自己已做了兩任，而這些人之所以有這樣的期待，「是因為他們發現現在的台灣，不如我們執政時的台灣」，且有時民眾甚至會落淚問「你們趕快回來好不好」，聽得自己都要落淚，沒想到失去政權會對人民造成這麼多負面影響。

馬英九接著說，但現在思考的問題是，要怎樣能讓台灣不光是跟大陸保持和平、繁榮關係，也能變得更自由、繁榮，這就涉及到經濟、能源、法制政策等，都是任何人如今要爭取大位時，必須告訴人民要怎做，否則換一個人上來，口中講民主，做的都是不民主的事情。

主持人追問是否會考慮選總統，馬英九僅說，現在重點還是在思考這些問題、應該有的政策，「現在把這些解決問題的方法思考好，比什麼都重要。」

(中時 )