影》慘敗還爆內訌 綠軍自家人起衝突

傑倫布朗早已相當不滿自己先發位置被馬可斯莫里斯搶走。(美聯社)

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中時電子報

11日在邁阿密客場慘遭熱火115比99痛宰的塞爾提克，竟還爆出自己人怒推自己人的衝突，原來是在暫停期間，馬可斯莫里斯跟傑倫布朗爆發激烈口角，莫里斯還氣到狠狠推了布朗一把，幸好隊友趕緊把兩人拉開，免得衝突繼續擴大。

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從這段場邊球迷拍攝的影片可以看到，布朗在暫停時，一直跟莫里斯碎碎念，莫里斯表情逐漸轉為憤怒，隨即用力推了布朗一把，原本布朗也想還手，卻被一旁隊友趕緊抱住，莫里斯則是整個人倒向後面，也被綠軍助教用力拉住。

不過莫里斯跟布朗爆發這種內鬥衝突並不意外，因為兩人目前正在激烈爭搶先發前鋒位置，布朗早已相當不滿自己淪為替補角色，11日也只替補打了14分鐘，反觀莫里斯打了29分鐘，兩人隱忍已久的怒氣，總算在場邊完全爆發。

姑且不管塞爾提克總教練史蒂文斯打算如何處理這次衝突意外，綠軍主將厄文卻用最實際行動，表達自己對於客場慘敗的立場，因為他在賽後一個人跑去熱火訓練館，整整練投了快30分鐘才肯休息，徹底展現球隊一哥應有風範。

(中時電子報)

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