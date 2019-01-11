藍委酸內閣改組是敗選者聯盟、民進黨退輔會

2019年01月11日 12:31 中時 季節

處理完總預算後，行政院長賴清德為去年底九合一敗選率內閣總辭，然而接任的正副閣揆與交通部長，卻都是去年選舉的六都民進黨落選者，為此藍委挖苦本次內閣改組成了敗選者聯盟、民進黨退輔會。

蔡英文總統11日宣布由蘇貞昌、陳其邁接任新的正副閣揆，蘇貞昌則已徵詢林佳龍擔任交通部長，然而蘇貞昌、陳其邁、林佳龍三人分別於去年底代表民進黨參選新北市長、高雄市長、台中市長，結果都落敗，引來藍委挖苦。

國民黨籍立委費鴻泰質疑，賴清德請辭就是為了民進黨敗選負責，結果這些在去年選舉落敗被民意否決的人，反而升官到中央當官，民意已選擇不支持這些人，蔡英文還用他們，這樣的內閣組合只有派系利益，也為了蔡英文的連任，把人民意志踐踏在腳底下。

費鴻泰還諷刺的說，他替林佳龍感到不值得，去年選舉，蘇真昌輸29萬票，林佳龍輸20萬票，陳其邁輸15萬票，應該要按照輸的票數多寡分配，蘇貞昌當閣揆，林佳龍當副閣揆，陳其邁當交通部長才對。

國民黨團書記長曾銘宗則說，蔡英文剛選上總統時民調高，大家願意入閣，能用的人多，所以當時的內閣還算是一軍，但林全下來時，蔡英文民調也降了，有些人不願意入閣了，這時組成的內閣變成二軍，如今賴清德請辭後，更多人看到蔡英文總統任期只剩一年多，民調又低，去年又選的奇差無比，就不願意入閣了，搞到如今一軍二軍退場，換三軍上來，本次組閣成了敗選者聯盟，輸越多官越大，這樣的改組不值得期待。

國民黨籍立委賴士葆痛批，這樣的內閣改組讓去年六都選舉輸越多的人跳越高，內閣根本成了民進黨的退輔會。賴士葆分析，蔡英文之所以要這樣做，是因為蘇貞昌等人雖然輸了但還是有些選票，用了他們後這些人的票就會成為蔡英文的班底，可藉此對抗獨派、賴清德，大家希望新內閣替人民謀福祉，蔡英文卻在權力鬥爭、拼連任，讓民主蒙羞。

(中時 )