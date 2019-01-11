住家就有大花園 精銳「萌未來」首推低總價親子宅

2019年01月11日 12:09 中時 盧金足

「精銳萌未來」主打低總價親子宅，又能發揮最大坪效。（盧金足攝）

精銳建設專案經理朱自仁表示，客戶都心動於「精銳萌未來」打造低密度優質生活環境。（盧金足攝）

交通到那裡，繁榮到那裡！台中市捷運綠線正進行試運轉，台中市迎接捷運時代來臨，軌道經濟帶來利多。（盧金足攝）

台中市捷運綠線及重大建設紛到位，帶動北屯區房地產，也成為推案一級戰區。（盧金足攝）

精銳建設在北屯區首推親子宅，低總價與大花園的規畫，推出新建案「精銳萌未來」熱銷。（盧金足攝）

精銳建設以「低密度」、「高綠覆」的方式為北屯區親子、自住族打造與眾不同嶄新個案。（盧金足攝）

軌道經濟帶來利多！台中市捷運綠線及重大建設紛到位，帶動北屯區房地產，也成為推案一級戰區，在眾多建案中，精銳建設推出的「精銳萌未來」，位於單元十二低密度重畫區

，成為近年來新推案少見擁有近千坪私人花園建案，吸引很多年輕小家庭、中科科技族群及家長為子女置產客源。

精銳建設擅於打造低密度生活宅，從單元二豪宅「精銳博」到十二期美宅「精銳Fun未來」都是區域內頂尖綠色美宅指標，引領綠色美宅風潮，精銳建設首度進駐北屯區單元十二重畫區推案，就將成功經驗移植，讓「精銳萌未來」成為北屯單元十二重畫區新推案少見擁有近千坪私人花園建案。

精銳建設專案經理朱自仁強調，為了成就占地寬廣的花園，放棄傳統蓋好蓋滿的思維，轉而積極思考如何在這塊土地上創造更高的價值，創造精銳獨有的生活態度。

「總價低的優質親子宅，在北屯區非常有特色，銷售行情異軍突起！」朱自仁強調，「品牌也是非常重要！」有客人看到「精銳萌未來」即欣喜表示，「這是說為我量身訂做」，這名客人年紀三十五歲，小夫妻家庭還有一位小朋友，北屯區近七十個建案多方比較後，「精銳萌未來」讓他眼睛一亮，可以擁有一座屬於私人的花園，對於這樣的客戶非常有吸引力。

朱自仁說，以往社區想享受大花園的私人空間，建案大都要兩千萬房價起跳，現在一千萬價格的建案即可輕鬆居住在花園裡，「精銳萌未來」親子宅，成為北屯區熱銷產品，「精銳萌未來」有生根萌芽的意義，精銳建設在北屯打下新的版圖，這次的客群第一次購屋的族群比較多，也希望他們買了房子之後，能夠以此為基礎成長茁壯。

當初精銳建設取得單元十二大片土地時，看著一望無際的綠野，提出一個特別的想法，挑戰於1000萬價格帶內以綠美宅為核心規畫，依循「低密度」、「高綠覆」的方式為北屯區親子、自住族打造與眾不同的嶄新個案。

「精銳萌未來」針對小家庭需求，在一樓庭園內規畫親子閱讀書席，讓住戶可以坐在大樹下親子共讀，與地景童話城堡、探索樂園提供孩子可攀爬、躲藏的空間，豐富的植栽也讓「精銳萌未來」近千坪前後雙花園擁有完整生態圈，提供孩子盡情探索的空間，私人花園擁有絕佳的安全性，讓孩子開心，家長放心。

朱自仁表示，客戶都心動於「精銳萌未來」打造低密度優質生活環境，還加碼介紹親友賞屋，有不只一組客人介紹多達4-5組客戶購買，銷售成績優於預期，「精銳萌未來」二期也即將於2019第三季推出。

「精銳萌未來」位於單元十二低密度重畫區內，松竹五路一段近新葳肯幼稚園旁，基地1632坪，規畫雙大樓共138戶，9戶透天店面與1戶管理室，坪數規畫25-33坪、2-3房格局，公設比約33％。

(中時 )