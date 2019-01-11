張韶涵不靠吃老本憑實力站穩舞台當歌手

張韶涵在《歌手2》挑戰高難度歌曲。（圖片提供：中天）

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中天音樂實境節目《歌手2》即將自12日起播出，首發邀請歌手張韶涵、李聖傑、汪峰、英國鐵肺天后潔西J（JessieJ）等人，張韶涵臨時被通知擔任音樂串講人，笑說：「導演組太狠了，臨時在一個小時前告訴我要串講，我想這樣也很好，可以無時無刻提醒大家，有一個歌手叫張韶涵！」逗得現場觀眾哈哈大笑。

張韶涵是開播以來首位女串講人，是樂於挑戰的個性，即使出道17年，也不會有「歌曲有幾首很紅，吃老本就好」的想法，這次臨危受命擔任串講人也是如此，就因為這樣的性格，雖然不知道自己有多大能耐，但想著如果能勝任也挺好的。

在《歌手2》舞台上張韶涵除了選唱〈夢裡花〉、〈隱形的翅膀〉、〈遺失的美好〉等歌曲，更挑戰民謠歌曲〈阿刁〉、西班牙歌曲〈BesameMucho〉及洗腦神曲〈Despacito〉等高難度歌曲，展現絕佳唱功，獲得觀眾一致好評。張韶涵說，沒有選擇自己熟悉的曲風，是因為從沒想過能在舞台上，唱別人的歌對她來講也是一大挑戰。

她強調上節目的初衷，不是要拿好名次，「如果我一心只想要拿什麼名次，要如何討好觀眾的話，那我的音樂還純粹嗎？」至於串講人的部分，張韶涵笑說「全靠Freestyle」，一開始不太熟悉，但還是有下足功夫，以最真誠一面與觀眾互動。

(中時 )

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