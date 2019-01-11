影》看政論節目氣炸！火大哥到國民黨彰縣黨部縱火噴漆

2019年01月11日 12:16 中時 吳敏菁

彰化縣國民黨部，正門兩側「正名入聯、制憲建國」等字樣被噴漆。（吳敏菁翻攝）

彰化縣國民黨部昨天深夜被橘衣男子縱火。（吳敏菁翻攝）

男子縱火後騎車離去。（吳敏菁翻攝）

國民黨彰化縣黨部10日深夜遭到縱火、噴漆，刑事局中打、彰化縣刑大、彰化分局立即組成專案小組並報請彰化地檢署檢察官陳宗元指揮偵辦，11日逮捕45歲涉案何姓男子，他坦承看完電視政論節目後，情緒激動到快炸了，才一股腦兒騎車衝到黨部噴漆、潑汽油，點燃打火機。

10日22時15分國民黨彰化縣黨部鐵捲大門遭縱火，從監視錄影器看到霎時衝起大片火光，但不久後火勢就自行熄滅，正門兩側「正名入聯、制憲建國」等字樣也被噴漆

。

一名火大哥看完政論節目後，竟到國民黨彰化縣黨部縱火噴漆。

警方接到報案後，內政部警政署刑事警察局中部打擊犯罪中心、彰化縣警察局刑事警察大隊與彰化分局立即組成專案小組並報請彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦。調閱案發現場監視器影像發現1名穿著「橘色」外套男子，手持塑膠袋，沿忠誠路步行至西勢街黨部大門，進行噴漆，隨後又拿出裝滿汽油潑灑鐵門，拿起布塊點火，丟到鐵門，霎時沖出一片火光，男子則後騎乘機車逃離現場。

警方鎖定何姓車主，並於11日凌晨找上他的住處，通知到案，何嫌眼見做案影像都被錄下，無可抵賴，坦承犯行。

何男表示，承昨晚看完政論節目，心情激憤難平，他說當兵時是國民黨員，卻被迫害，對國民黨不滿，選舉期間就已經準備汽油了，但忍下來，不想影響選情，昨晚看完政論節目，忍無可忍，覺得要有所行動和表示。警方初步了解，何男本身有精障手冊，目前仍需服藥。警方訊後依公共危險罪移送地檢署複訊。

(中時 )