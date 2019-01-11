蘇貞昌自比邱吉爾得到女王支持

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政院長賴清德今率領內閣團隊總辭，蔡英文總統、賴清德今在總統府召開記者會，宣布前政院院長蘇貞昌接任閣揆；回鍋的蘇貞昌致詞時，自比前英國首相邱吉爾說，「再出任首相，得到女王支持」。

此外，他說「羨慕」賴清德，從昨晚、今早兩人在電話中的談話可感受，賴努力已到一個階段，「他有放下擔子的鬆一口氣，我卻要挑起重擔」；「撥弄頭髮」快意之際，不要忘了還有兄弟在廟堂上「摸著頭皮絞盡腦汁」；「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意」。

蔡英文今宣布由前閣揆蘇貞昌回鍋行政院長。蘇貞昌致詞時指出，這是關鍵的時刻，是艱難的任務，蔡英文總統選後多次跟他對談政局，雖然他希望用全力留任賴清德，但賴基於責任政治的理念，認為時間到就要堅定離開，他雖不捨但也只有尊重。

他說，邱吉爾說勝利並非終點，失敗也非末日，邱吉爾二戰時得到國王全力支持，在內外都有強敵的情況下得到勝利，再出任首相，得到女王支持，又獲得亮麗的成績。他要感謝蔡英文給他這機會及支持。

他表示，會帶著團隊努力、接地氣並回應民意，讓團隊對台灣人民的信念做出成績，希望團隊在蔡英文的領導下能繼續林全、賴清德做的努力，繼續前進，「雖然有下車有上車，但我們會堅持走得更順利，讓乘客更滿意」。

(中時 )

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