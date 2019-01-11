搶抽高雄燈會「國瑜夜市」攤位 人龍綿延1公里

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高雄燈會藝術節「金銀河」2月9日將於愛河畔登場，除原本已出租的招商攤商外，更增設120個商攤，被暱稱為「國瑜夜市」，今（11）日攤商「搶發財」魚貫排隊抽籤，人龍從河東路六合截流站綿延逾1公里，吸引2000人拿號碼牌，中獎率僅0.06％。

搶頭香的阿伯名叫「童子軍」，他拿出身分證笑說，自己從基隆來，由於錢難賺，身體又不好，看到韓國瑜就有希望，因此今天凌晨2點多就跑來排隊，想賣絕版公仔。杏仁哥、香腸伯也都現身排隊行列，想延續前幾次熱賣盛況。

今早10點才正式抽籤，不分排隊順序先後，只要有拿到號碼牌，填寫正確資訊，即具有抽籤資格，但仍吸引民眾漏夜排隊，排隊起點從六合截流站跨越中正橋，一路排到河西路的高市歷史博物館，約莫2000多人在豔陽下耐著性子等待。

最終結果幾家歡樂幾家愁，有部分民眾填單不確實，遭取消資格，在現場不斷抱怨。而抽到籤的則是欣喜若狂，在前金區賣飲料的方小姐說，前幾個次跟著韓國瑜擺攤，業績都不錯，上次就職典禮沒抽到，沒想到這回這麼幸運抽中。

觀光局科長李淑芝表示，抽中攤販區的民眾需繳交包含清潔設施費用2萬元，及保證金2萬元，如果擺攤過程沒違規，可退還2萬元。高雄燈會共9天，平均下來1天攤位僅2000元初頭，相當實惠。

今年燈會提早在元宵節前兩天結束，引發議論。觀光局長潘恆旭表示，因為高雄愛河燈會跟屏東的臺灣燈會、佛光山平安燈會攜手打造南方3大燈會，目標把中北部、亞洲的人都引導到南方，3個燈會各自接力，至於高雄燈會是否延長到元宵節，內部會再作討論。

高雄市長韓國瑜說，潘恆旭原始想法是不同地區燈會接龍，營造南臺灣一棒接一棒的快樂氛圍，但因為是新構思，會引發議論，他會與觀光局進一步探討；但另個角度來想，燈會接棒也可能是個創意。

(中時 )

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