蘇貞昌接任閣揆 國民黨：人民恐產生「信任」危機

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行政院長賴清德今率內閣團隊總辭，總統蔡英文也召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆。國民黨則直言，對於有「誠信問題」的行政院長，人民很容易會產生「信任」危機，因為不知道哪個政策何時就會轉彎了，呼籲蘇首要任務不是找人才，而是先贏得人民信任，徵詢閣員人選時，也必須放棄派系與政黨利益，時刻記得人民福祉為先，拚經濟重於拚選舉。

對於蘇貞昌出任行政院長，國民黨文傳會代主委唐德明指出，令人最大的擔憂就是「誠信」問題，蘇在保安宮神明面前曾稱絕不選第三次，最後仍接受民進黨徵召，結果輸了近30萬票；此外，蘇選前接受專訪時也曾堅定稱「不會再入閣」，如今卻準備接閣揆。

唐德明諷，民進黨號稱人才濟濟，但從最近的兩個人事案就已被看破手腳，明明敗選後應回應民意籌組力挽狂瀾的新內閣，竟找了高齡71歲的蘇貞昌回鍋；且在與美國關係日形重要的此時，竟機要任用31歲的趙怡翔擔任駐美政治組組長，而會有這麼讓人目瞪口呆的人事任命案，就是因為蔡英文已啟動連任模式，一切都為拚選舉。

唐德明更酸，民進黨在九合一選舉中的四都敗選人，蘇貞昌要繼任組閣、陳其邁接副閣揆，林佳龍也可能接掌交通部，獨缺參選台北市長的姚文智，「或許蘇院長可以慎重考慮一下請姚文智回鍋擔任發言人，畢竟敗選者聯盟不該三缺一。」

(中時 )

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