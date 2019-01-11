郝龍斌：民進黨寧可砍陸官333萬 也要給口譯哥領360萬

2019年01月11日 12:33 中時 季節

新年度中央政府總預算三讀通過，民進黨立委劉世芳因不滿陸軍官校校歌歌詞中「黨」字，要求改掉，並提案凍結陸官業務費333萬餘元，民進黨團以人數優勢通過凍結案。國民黨立院黨團11日上午召開記者會痛批民進黨政府不會治國，滿腦子意識形態，郝龍斌也到場挖苦民進黨寧可砍陸官333萬，也要給口譯哥領360萬。

黨團書記長曾銘宗表示，陸軍官校已有95年歷史，為我國國防建軍最重要基礎，校友長期對國家、社會有重大貢獻，校歌歌詞有其歷史背景，成為所有校友共同的記憶，劉世芳委員為特定政治目的，操作此項議題，民進黨團全體委員竟然背書，強行通過該項不當提案，國民黨團全力反對、絕不接受，要求民進黨無條件立即解凍該項經費，並向陸軍官校校友及全民道歉！

國民黨副主席郝龍斌批評，民進黨為政治鬥爭，把軍校校歌與黨軍掛勾，不但是對歷史無知，更對不起抗戰時為國捐軀，犧牲性命的黃埔健兒。郝龍斌諷刺，民進黨政府寧可砍掉陸軍官校333萬元經費，也要讓「口譯哥」爽領360萬元，凸顯民進黨還沒有走出敗選的陰影，所謂的「台灣價值」，光從大砍陸軍官校經費就能看出，寧可把錢給與親信，也要拔除陸軍官校歷史傳承的連結，簡直就是軍中版的「管中閔案」。

立委童惠珍表示，蔡英文上任後這兩年，不斷追殺軍公教，製造另類的「文化大革命」，醜化、羞辱所有退休軍公教人員，現在又為了陸軍官校校歌中的「黨」字，漠視其自有的歷史傳承和意義，冠上意識形態莫須有罪名，逼迫陸軍官校就範，手段相當拙劣，也讓人民看到民進黨政府，只會拚選舉，不會拚經濟。

另外曾銘宗指出，行政院在內閣總辭前夕，公布「張天欽事件」調查報告，未約談張天欽、主任秘書許君如、副研究員張世岳、吳佩蓉及研究員蕭志男，僅提供書面資料，只有研究員曾建元接受約談，過程極爲草率，連最基本的程序正義都沒有，專案小組居然要召開六次委員會議討論？這真是天下之奇案，查了三個月，還是一人犯案，沒有同夥，沒有共犯，那張天欽所謂的東廠側翼在那裏？

曾銘宗強調，如此程序草率及不清不楚的調查報告，將無法重建促轉會的公信力，也無助於未來進一步推動促轉會相關工作，國民黨團絕不接受也表達強烈抗議。

立委費鴻泰表示，民進黨委員護航促轉會所有預算，卻強行凍結陸軍官校校慶預算，逼迫其更改校歌歌詞，這讓所有海內外黃埔男兒感到不齒與憤怒，也不明白劉世芳委員為何如此仇視、踐踏陸軍官校？民進黨政府「東廠事件」推給張天欽一人，但是又有多少張天欽們沒有揪出？如今為了意識形態拿預算逼迫陸軍官校改校歌，這就是民進黨令人感到可恥的地方。

立委賴士葆痛斥民進黨治國方式就是「割非我族類的肉，餵飽親信」，不論是近期的「口譯哥」還是年改的軍公教，只要選舉是不支持民進黨，通通殺到底，只要是自己的人馬，無論做錯甚麼事，一路護航、包庇到底，甚至不顧外界觀感越級提拔，爽領數百萬年薪。賴士葆指出，日前已經提案廢除促轉會，同時也提出相關配套措施，2018滅東廠還不夠，2020再一次徹底滅東廠，拔除這個以鬥爭為目的的促轉會。

(中時 )