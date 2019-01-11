大學校長：想找教育部「5個上司」解決學雜費鬆綁

2019年01月11日 12:37 旺報 簡立欣 ／台中報導 ／台中報導

大學校長會議，校長們大鳴大放！實踐大學校長陳振貴表示，自己參加20次大學校長會議，多年來學雜費問題一直沒有解決，他回想教育部和大學的關係，以前是上司和下屬關係，曾經一度是夥伴關係；但最近套用高雄市長韓國瑜的話，「教育部是大學的爸爸，給我們錢也給我們督導。」

陳振貴表示，他發現教育部其實也有上司，而且還是五個，包括：行政院、立法院教育小組、政黨黨團、政黨智庫（如小英總統的新境界基金會），最後一個是公民團體和網路。既然大學的問題教育部都解決不了，他建議是否五大協進會一起去找教育部的五個老闆溝通，說服社會支持高等教育政策，比如學雜費鬆綁等議題。

陳振貴說，今年大學校長會議是「預見2030未來大學」，但是大學如果沒有辦法度過2028年這個斷崖（該年是虎年大一新生入學），何來2030？明年大一新生又少了兩萬五千人，建議下一次大學校長會議針對少子化徹底檢討。

陳振貴說，他有兩個期待，第一，面對少子化，大學轉型退場條例是很重要的法律，林全院長時代表示這是優先法案，但現在還擱在立法院，是否可以盡快處理，使大學退場有法源依據？另一個是管中閔案讓大學校長們有很多感觸，一個大學不能沒有校長，今天內閣總辭，新的教育部長會順利產生，希望未來政治不再干預學術。

龍華科技大學校長葛自祥說，參加過10次大學校長會議，感覺政府愈來愈不重視，以前馬總統每年都會來，就算不克出席，副總統也會來，很期待明年能有總統參加大學校長會議。

葛自祥說，今年會議主題是2030，有校長倡議我們仿效UCLA，但有校長只擔心怎麼活下來。少子化讓生源減少，只能往外面「撈」學生，他期待教育部門可以像以前吳清基部長時帶校長們去東南亞衝刺，「我知道外交有困難，但是部長帶頭衝會有集體力量！」技職院校在東南亞是有市場的，新南向絕對不能因為少數個案而影響全局，希望政府多多支援。

另外葛自祥也誠懇呼籲，對岸生源不能放棄，大陸短期生對台灣都有很好印象，希望教育領域就讓它單純化，不要再被非教育因素干擾。

(旺報 )