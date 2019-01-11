大學校長：想找教育部「5個上司」解決學雜費鬆綁

友善列印
旺報
／台中報導

大學校長會議，校長們大鳴大放！實踐大學校長陳振貴表示，自己參加20次大學校長會議，多年來學雜費問題一直沒有解決，他回想教育部和大學的關係，以前是上司和下屬關係，曾經一度是夥伴關係；但最近套用高雄市長韓國瑜的話，「教育部是大學的爸爸，給我們錢也給我們督導。」

陳振貴表示，他發現教育部其實也有上司，而且還是五個，包括：行政院、立法院教育小組、政黨黨團、政黨智庫（如小英總統的新境界基金會），最後一個是公民團體和網路。既然大學的問題教育部都解決不了，他建議是否五大協進會一起去找教育部的五個老闆溝通，說服社會支持高等教育政策，比如學雜費鬆綁等議題。

陳振貴說，今年大學校長會議是「預見2030未來大學」，但是大學如果沒有辦法度過2028年這個斷崖（該年是虎年大一新生入學），何來2030？明年大一新生又少了兩萬五千人，建議下一次大學校長會議針對少子化徹底檢討。

陳振貴說，他有兩個期待，第一，面對少子化，大學轉型退場條例是很重要的法律，林全院長時代表示這是優先法案，但現在還擱在立法院，是否可以盡快處理，使大學退場有法源依據？另一個是管中閔案讓大學校長們有很多感觸，一個大學不能沒有校長，今天內閣總辭，新的教育部長會順利產生，希望未來政治不再干預學術。

龍華科技大學校長葛自祥說，參加過10次大學校長會議，感覺政府愈來愈不重視，以前馬總統每年都會來，就算不克出席，副總統也會來，很期待明年能有總統參加大學校長會議。

葛自祥說，今年會議主題是2030，有校長倡議我們仿效UCLA，但有校長只擔心怎麼活下來。少子化讓生源減少，只能往外面「撈」學生，他期待教育部門可以像以前吳清基部長時帶校長們去東南亞衝刺，「我知道外交有困難，但是部長帶頭衝會有集體力量！」技職院校在東南亞是有市場的，新南向絕對不能因為少數個案而影響全局，希望政府多多支援。

另外葛自祥也誠懇呼籲，對岸生源不能放棄，大陸短期生對台灣都有很好印象，希望教育領域就讓它單純化，不要再被非教育因素干擾。

(旺報 )

搶抽高雄燈會「國瑜夜市」攤位 … CES展秀科技HYUNDAIElevate變身…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。