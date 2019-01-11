影》機車3貼撞娃娃車 2歲男童站腳踏板心臟破裂身亡

2019年01月11日 12:33 中時 李文正 影音／ 黃鈺潔 影音／

林姓男子騎乘新買的機車，2歲男童則站在腳踏板上，撞擊後林男沒有受傷，但卻因力道擠壓男童的胸部，導致心臟破裂死亡。（李文正翻攝）

魏姓男子駕駛的娃娃車左轉環山路三段30巷，與機車發生事故，車輛右後方遭機車撞擊。（李文正翻攝）

昨天晚上6點38分，一輛娃娃車行經環山路三段要左轉30巷，與直行的機車發生事故，魏表示沒有看到機車。（李文正翻攝）

北市內湖區昨天(10日)晚上6點多發生一起2歲男童乘坐機車，站在腳踏板上，林姓父親騎車直行，不幸撞擊上娃娃車的右後方，導致男童撞擊龍頭，後方的父親、母親往前擠壓，造成男童心臟破裂，經送醫搶救仍宣告不治。

64歲魏姓娃娃車駕駛昨天晚上6點38分開車行經環山路三段，左轉30巷，26歲的林姓駕駛與妻子雙載，男童則站立在腳踏板，因道路有些許坡度，雙方都沒有看清楚車前狀況，導致事故發生。事故發生後，魏表示，並沒有看到林的機車。

林妻坐在後座，身上有些許的輕傷，而林並未受傷，留在現場處理車禍後續，他告訴警方家住西湖，因路程不遠，讓2歲男童站在前方，而機車則是剛滿的新車，里程數不到100公里，並表示還有要求男童戴安全帽，沒想到會發生意外。

警方表示，娃娃車魏姓駕駛是轉彎車未禮讓直行車，機車則是超過乘載人數，雙雙都有違規，但因男童送醫不治，警方依業務過失致死將魏男移送法辦。

(中時 )