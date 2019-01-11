華為風暴持續 美阻華為矽谷子公司部分技術運回大陸

美國商務部暗示不會給華為旗下美國子公司FutureweiTechnologies續發出口許可，導致華為一直無法將其在矽谷研究的部分技術運回國內，為華為帶來新的打擊。(圖/中新社)

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中時
林勁傑

《華爾街日報》披露相關文件指出，美國商務部已暗示不會給華為旗下美國子公司FutureweiTechnologies續發出口許可，導致華為一直無法將其在矽谷研究的部分技術運回國內，為華為帶來新的打擊。該許可證覆蓋電信技術和軟體的出口，包括高速數據交換技術。目前正處於中美貿易談判敏感期，美國商務部長羅斯在聲明中說：「發放出口許可證的程序獨立於我們與中國正在進行的貿易談判。」

文件顯示，美國商務部去年6月份致信Futurewei稱，打算駁回該公司續發許可的申請，理由是出於國家安全考量。知情人士表示，Futurewei已就此舉提出異議，但同時，所涉及的相關技術已被禁止出口。

文件顯示，許可證覆蓋電信技術和軟體的出口，包括高速數據交換技術。這項技術的經營預算超過1,600萬美元，涉及逾40名全職人員。知情人士指出，美國商務部此舉對Futurewei並不構成致命打擊，因為該公司從美國出口的大部分技術不需要出口許可證。該公司繼續在美國運營。

不過，此舉對華為在美國的業務仍是一個挫折。大約700名工程師和科學家在Futurewei位於加州聖克拉拉的旗艦研發中心工作，該中心於2011年開業。此前，華為還捲入了另外一場風暴。應美國要求，加拿大上個月逮捕了華為首席財務長孟晚舟。

文件指出，Futurewei在去年7月份寫給商務部的抗議信中稱，如果申請未獲批准，該公司可能不得不將研發中心遷往美國以外的地方。知情人士稱，華為仍有途徑對裁定提出上訴，惟仍未有明確的時間表。

(中時 )

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