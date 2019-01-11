藥局負責人詐國健署千萬 竟繳不出10萬保金

2019年01月11日 12:40 中時 蔡依珍

中壢區某藥局陳姓負責人積欠債務，竟將腦筋動到國健署補助款，2年前到處蒐集民眾個資，再虛報或浮報「戒菸衛教暨個案管理費」及「戒菸藥品費」，詐領補助款，累計高達1千萬元，陳男被逮後坦承不諱，卻連10萬元交保金都繳不出來，檢方複訊後依詐欺取財罪嫌，改諭知2萬元交保。

在中壢經營藥局的55歲陳姓負責人，涉嫌自2017年起，向不知情且不特定的民眾，大量發放「戒菸服務補助計畫」的文件資料，等到民眾填寫後，他就假借提供戒菸民眾衛教諮詢服務、或給付戒菸藥品次數等方式，向衛生福利部中央健康保險署申報補助款，國民健康署察覺有異通報。

桃園地檢署檢察官吳靜怡獲報，指揮桃園市調查處深入追查，10日持搜索票上門，傳喚藥局負責人及相關人員到案說明，陳姓負責人坦承因財政不佳、為了清償個人債務起了貪念，初估1年多來已詐得超過1000萬元。

檢方複訊後以陳男涉犯詐欺取財罪嫌諭知10萬元交保，但經營藥局的陳男卻連10萬元都交不出來，檢方改以2萬元交保，並將持續追查，確認浮報和虛報的金額。

桃檢呼籲，國家各項醫療補助計畫的形成、經費維持不易，醫事機構詐領補助費用，除造成補助資源浪費，也影響補助計畫目的及受補助者權益，桃檢將嚴正偵辦此類案件，呼籲各特約醫事機構在辦理各類醫療補助業務時，應據實請領，不可心存僥倖，圖牟不法利益，以非法方法詐領，讓各項醫療補助計畫順利推展，增進國民健康。

(中時 )