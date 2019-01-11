中油董座戴謙拜訪韓國瑜 雙方共建合作平台

2019年01月11日 12:34 中時 林宏聰

中油董事長戴謙11日上午拜會高雄市長韓國瑜，雙方洽談近1個小時，決定建立溝通平台，針對未來對抗空汙、校園裝冷氣、土地開發等面向密切合作；不過，針對先前韓國瑜提出的高雄煉油廠土地興建賽馬場構想，戴謙直言希望政策有延續性，目前中央規畫是做循環經濟園區，他強調「對高雄發展有幫忙、有貢獻的創意思考，大家應該都會正面看待」，但中油確實沒想過要推賽馬場。

戴謙上午親赴市長室拜訪，他說，沒有特別議題，單純只是恭喜韓國瑜市長就任，並討論一下未來市府施政重點，看中油有哪些可以配合之處；韓國瑜則邀集環保局、地政局、教育局、工務局等相關單位局處首長陪同接見。

媒體關心中油對高雄煉油廠轉型為賽馬場的看法，戴謙說，內部評估土壤汙染整治還要10多年時間，而較沒有受到汙染的行政區部分，中央已規畫做循環經濟園區，先前市府也要求在那邊興建中油大樓，希望政府政策有延續性。

韓國瑜會後接受媒體訪問時也坦言，楠梓高雄煉油廠土地預計15年才能完成汙染整治，另有70多公頃的行政區可立即運用，但稍早和中油只聊到幾十年來賽馬在高雄的發展，並沒有討論到蓋賽馬場。

韓國瑜表示，戴謙表達願意合作的意願，當場雙方產生默契，要建立溝通平台，包括空汙整治、幫小朋友裝冷氣、有沒有可能土地開發等合作議題，都會在此平台上進一步討論。

他說，市府感謝中油誠意十足，已表達願意幫忙包括林園廠等中油各廠區周邊的校園裝設冷氣機、空氣清淨機，對於未來雙方的合作，討論氣氛相當愉快。

(中時 )