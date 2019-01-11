庹宗康一句話Gino砸百萬改裝蝙蝠車

2019年01月11日 14:56 中時 蕭雅玲

Gino熱愛跑車。（圖片提供：民視）

Gino花百萬改車。（圖片提供：民視）

Gino日前在《民視第一發發發》除夕特別節目錄影時，開著他新買的雪芙蘭camaro科邁羅跑車50周年慶運動車款去錄影，他表示，去年拍8點檔戲劇《大時代》、主持《舞力全開》，讓他收入滿滿，加上在台南買了2塊地投資房地產、飾品店、按摩店等副業，去年都有獲利有分到紅，才決定要買一台車犒賞自己。

Gino透露，自己本來就很喜歡美國跑車，人生第一台車就是野馬車款，加上看了電影《亡命關頭》、《變形金剛》，對跑車更加憧憬，自覺「每個男生心目中都會喜歡蝙蝠車」，才會上網買了這台車。而當初為了買這台車，他自己上美國網站找車、買所有零件，再以海運運回台灣，重新烤漆改裝成心目中的蝙蝠車，粗估買車加上改車、關稅的費用就花了350萬元。

他也說，這台車原本長的不是這樣，因為庹宗康曾說過「男人的車不改還叫車嗎？」所以才就毅然決然把車改裝成全台第一台蝙蝠車，從找車、船運運回台灣、驗車、改車前後共花了半年時間才能上路。他表示，「景氣沒以前那麼好，我不可能1間房、2間房這樣買，但工作還是需要有動力，我又沒特別社交應酬，唯一喜歡就是車子」，所以才買一台車犒賞自己。

(中時 )