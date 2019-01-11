好客民宿50＋自由行 陸客體驗台灣零距離

苗栗「南庄普羅旺斯」民宿走的是浪漫鄉村風。（台灣好客民宿協會提供）

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旺報
屢獲國際設計大獎的「樹也」民宿。（台灣好客民宿協會提供）

近年來，許多陸客自由行喜愛來台灣體驗民宿，但台灣有多達8千多家的合法民宿，品質難免不齊，如何「一下手就住對民宿」成為大家都想了解的事。日前市面出現第一本以台灣好客民宿為主角的專書「好客民宿50＋」，提供給真正在乎民宿內涵與品質的遊客。

作者朱家瑩本身是資深記者，足跡踏遍世界各地，但是回到了台灣這塊土地、拜訪了許多好客民宿，讓她找到最踏實的感動。於是，多年來不輕易出手寫書的她，決定以採訪心得及擔任觀光局好客民宿訪查委員的經驗，精挑細選優質民宿並蒐集民宿主人故事出版成書，分享台灣最美的風景。

除了推薦給台灣與東南亞遊客，她也希望這本書能成為陸客來台自由行選擇住宿的指南，畢竟「自由行陸客選擇入住好客民宿，能深入體驗台灣人情味，最大的好處是語言完全無障礙。」

「好客民宿50＋」由台灣好客民宿協會策畫，嚴選全台50家由交通部觀光局認證通過的「好客民宿」，透過民宿主人的故事，與讀者分享民宿的幸福溫度。

為了讓遊客有機會親自體驗這50家民宿主人的內涵與溫度，1／15起舉辦六場新書發表會，會中除了請各區民宿主人親臨與大家交流，同時也將提供每場10本新書和一張免費住宿券，現場進行有獎徵答和摸彩。發表會場次如下，預約入場。預約可上台灣好客民宿協會粉絲專頁，或電洽協會陳俐潔0928-184101。名額有限，額滿截止。

1／15澎湖場14：00在澎湖湖西白灣景觀餐廳

1／20台南場14：00在台南孔廟對面艸祭BookingInn民宿

1／21苗栗場14：00在苗栗南庄蘇維拉莊園

1／22宜蘭場14：00在宜蘭大同逢春園渡假別墅

2／14金門場14：00在金門水頭聚落水調歌頭古厝民宿

2／16墾丁場14：00在墾丁船帆石姊妹沙灘別墅

(旺報 )

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