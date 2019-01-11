CES展秀科技HYUNDAIElevate變身仿生獸

2019年01月11日 13:02 中時 陳大任

BMWVisioniNEXT概念座艙已看不到傳統的操作桿、旋鈕、按鍵。BMW提供

NVIDIA推出DRIVESoftware8.0版，將增強的感知、視覺化與地圖規劃等功能全部整合到新版軟體中。NVIDIA提供

近年美國消費性電子展CES隨著車廠的加入而變得更加精彩，今年HYUNDAI提出的Elevate概念車，不只能在路上跑，特殊的傳動系統讓Elevate有如仿生獸，以有別於汽車傳統的移動方式爬山涉水；BMWVisioniNEXT其中的「ShyTech」將過去旋鈕、按鍵操作方式改由觸控取代，加上動態投影的技術，提供完全不同於過往的駕駛體驗。

HYUNDAIElevate概念車外觀和科幻電影中的車輛很像，前後對稱的造型，沒有固定的車頭、車尾，「腿部」的設計能以5種不同的角度展開，末端是傳統的車輪，收折時有如傳統汽車，展開時就像一隻動物，可以向各種方向爬行，擁有5英呎（約1.52公尺）的攀爬與跨越能力，因此應用面向更加多元，在都會區可以「爬階梯」載運人員、物品，在森林大火、地震、颱風來臨時，還可以深入災區加入救援行動。

BMW今年參展主軸聚焦在BMWVisioniNEXT，主題環繞在提高駕駛的樂趣，包括IntelligentPersonalAssistant智慧型個人助理、個人化的數位服務，另外座艙的設計更貼近日常居家生活，車內的按鍵、旋鈕都消失了，只有當人想要操作時才會出現，例如在車內的飾板、座椅的織布表面來操作各種功能，再加上動態投影可在車窗上顯示。

BMW車主還可透過IntelligentPersonalAssistant智慧型個人助理搭配BMWConnected功能，藉由語音「Hey,BMW」達到聲控的功能，將物聯網的應用擴大，在車上就能遙控家裡聯網的電器設備。更令人期待的是BMW提出的「IntelligentMaterials」，傳統的操作功能隱藏在木材、織布上，有如使用觸控板的方式，以不同手勢來操作。

此外，NVIDIA的DRIVESoftware是許多車廠開發智慧駕駛最重要的核心技術之一，今年推出DRIVESoftware8.0版，其將增強的感知、視覺化與地圖規劃等功能全部整合到新版軟體中。車載視覺化功能即為駕駛提供自駕車大腦的即時視覺能力，LightNet能辨識車燈與方向燈，並分辨出綠、黃、紅燈色，而SignNet則能辨識各種交通號誌，包括速限、單行道、禁止通行與停車再行等，讓車子「看」到情境、辨識物體並規劃後續行駛路線以及決定如何每秒隨時變動。

(中時 )