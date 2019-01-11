國人吸菸率10年降4成 青少年電子煙吸食率卻上升

2019年01月11日 12:49 中時 林周義

《菸害防制法》修法實施10年，根據國健署統計，成人的吸菸率在10年間下降4成，國、高中生則分別下降6成3及4成5，整體吸菸率下降約4成以上。然而在2014年至2018年間，青少年電子煙吸食率卻有所上升，顯示菸害防制仍有進步空間。

國健署統計，我國成人吸菸率在10年間由21.9％下降至13％；國、高中生則分別由7.8％降至2.8％、14.8％降至8％。然而2014年開始，高中學生電子煙吸食率在4年間由2.1％竄升至3.4％，國中生則微幅下降，由2.0％降至1.9％，計有3.8萬青少年吸食電子煙。

國民健康署王英偉署長表示，多數電子煙含有尼古丁，會導致成癮，更有爆炸、致癌的風險。國外研究顯示，吸食電子煙將提升氣喘盛行率及上學缺課率，且令腦中葡萄糖量減少、破壞凝血因子，比吸菸更容易引起中風。

另一方面，根據2018年青少年吸菸行為調查，3成的青少年（國中生：30.4％、高中職生：29.8％）暴露到家庭二手菸。其中，近半數的青少年更是天天受二手菸侵害。（國中生：46.3％、高中職生：48.6％）。美國去年一項研究顯示，兒童時期暴露於二手菸環境，成年後死於肺阻塞的風險將增加31％。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，《菸害防制法》仍有進步空間，有鑑於菸品對青少年的危害，國健署正推動修法，盼將電子煙、加味菸等新興菸品納管，另擴大禁菸公共場所範圍，並提升國人菸害健康識能。

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(中時 )