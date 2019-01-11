2019渣打臺北公益馬拉松 13日晴天開跑

2019年01月11日 13:01 工商 陳碧芬

和寒流「關係佼好」的渣打臺北馬拉松，賽事邁入第六年的今年，將在周日1月13日開跑，根據氣象預報，1月13日的氣溫約17度～21度、下雨機率30％，對於參加馬拉松的跑者或加油觀眾都可望迎來一個舒適天。

冠名贊助活動單位渣打銀行表示，活動特地邀請到天后蔡依林代言且擔任3KM鳴槍手一職，為跑者們加油！欄神陳奎儒與跳高王子向俊賢則會披上BeFearless披風，象徵此次「渣打臺北公益馬拉松」精神，更為視障學生的職業夢想而跑！

「2019渣打臺北公益馬拉松」今年共吸引來自54個國家、近三萬名跑者熱血報名參賽，其中更有93歲最年長跑者，且視障跑者人數激增，超過250組3KM視障跑者與陪跑員，展現無所畏懼精神。

賽事現場臺北市政府體育局長李再立將參與半馬賽事、並主動爭取到擔任3KM視障陪跑者一職，渣打國際商業銀行總經理林遠棟也將首度挑戰13KM賽事，共同為推廣視障多元就業議題宣導。

根據主辦單位賽前的調查，高達32％跑者最擔心「賽前症候群」，其中將近二成受訪者擔心「遇上霸王寒流」，占比比重更其甚於「在路上踢到貓眼石」而跌倒受傷。

渣打每年賽事老是遇上寒流、下雨，已是跑界皆知，如何保暖、補給維持身體熱度也是跑者所擔憂。中華民國路跑協會理事長范姜瑞表示，今年整體賽事路線升級，13KM、21KM、42KM路線雖較過往平順好跑，但還是提醒跑者需注意賽事當天氣候及路面狀況，需做足熱身及注意保暖！

(工商 )