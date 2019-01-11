蘇貞昌組閣 綠委：蘇蔡過去心結已過去

2019年01月11日 13:03 中時 鄭舲

行政院長賴清德今率內閣總辭，蔡英文總統宣布由蘇貞昌接任閣揆。由於外界屢傳蘇蔡有心結，未來兩人互動引人好奇。綠委許智傑說，經過多年時間淬煉，過去的心結已經過去，可以轉為彼此的相知相惜，況且還有總統府秘書長陳菊是很好的潤滑劑，可以作為很好的溝通橋樑。

蘇貞昌今接任行政院長，與副院長陳其邁、秘書長李孟諺的「政院鐵三角」成型，立法院副院長蔡其昌說，「蘇邁配」是很好的組合，因為蘇貞昌是閣揆即戰力，而陳其邁長期在立法院，也有行政歷練，會變成立法行政兩院間非常有利的溝通橋樑。

綠委葉宜津則說，她對新組合有很高的期待，但民進黨執政兩年多來，從基層可以感受到民進黨想讓台灣快速進步，帶著台灣一直衝，但人民覺得有點太急躁、衝得太快，所以希望新內閣能接地氣，政策先評估，跟最接近人民的立委商量，不要太躁進。

對於蘇蔡的搭配互動，蔡其昌說，他擔任過兩人幕僚，雖然他們個性不一樣，但兩人過去曾合作，可以更加截長補短，蘇貞昌對很多事情有想法，如果蔡總統在某些事情上找不出方向，蘇貞昌就是最好的指南針，相信他們的搭配應該非常融洽，溝通也不會有問題。

至於外界關切賴清德的下一步？葉宜津說，她聽說賴清德要出國進修一下，相信一定有下一步，但是什麼時候什麼位置還不知道。蔡其昌則說，相信賴清德在2020總統立委選舉不會缺席，「他一定是蔡總統的最佳助選員」，無論是哪個角色，從副總統到任何一個角色都有可能。

另外，外傳前台中市長林佳龍可能出任交通部長，葉宜津說，交通部會是很大的部會，找林佳龍也不錯，應該是站在觀光考量；綠委吳思瑤表示，新內閣閣員重要的要件就是面對即將到來的選舉，政策必須與民意鏈接，所以徵詢、延攬有民意基礎及政治能力的閣員，都是國家之福。

(中時 )