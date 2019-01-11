美智庫：北京困境面臨艱難的平衡 無解的貿易爭端

2019年01月11日 13:05 中時 李文輝

美陸副部長級經貿談判9日在北京結束後，亞洲和美國股市都有積極反映。美國之音今天報導，市場顯然是感受到此次談判傳遞出雙方希望緩和貿易戰的意向。川普政府或為安慰波動的市場而盡快成交，但習近平政府在經濟疾降重壓下更急於從貿易爭端中脫身。但能否在3月2日時達成協議仍難預料。北京的讓步或可說服華府放緩關稅壓力，但雙方的深層分歧將長期存在，並成為未來爭端和衝突的根源。

美國智庫外交關係理事會經濟學家布拉德·塞策說，此次談判大陸並沒有做出重大讓步。他說：「從檯面上的讓步看，只是對貿易戰前狀況的漸進性改進。是對大問題的小改動。」

賽策說：「很明顯，雙方都有壓力，希望達成一個協定。大陸經濟放緩很大程度上是它去年緊縮政策所導致的。但大陸顯然認為，以關稅為代價的重大貿易爭端的升級在近期內會使其經濟管控複雜化。而美國方面，股市不振也促使政府表現出妥協意願。」

報導指出，貿易爭端帶來的不確定性影響到大陸出口，進而波及製造業。金融資訊諮詢公司IHSMarkit亞太地區首席經濟學家拉吉夫·比斯瓦斯說，調查結果證實了這方面的影響。

他說：「導致增長放緩的一個因素是美陸貿易戰，因為我們每個月對大陸製造業的調查結果顯示大陸製造業公司的出口訂單數量急劇下降。而這差不多是從（去）年初開始的，從2018年7月開始加劇。所以過去6個月表現為（經濟）急劇放緩和出口訂單驟減。」

美國之音稱，除了貿易因素，大陸國內需求的一些負面因素也對製造業造成衝擊。這尤其表現在住宅建築市場的疲軟。

雖然目前雙方處於貿易戰休戰期，大陸看起來也願意購買更多美國貨物，甚至表示將通過法律手段加強智慧財產權保護，並禁止強迫外國公司轉讓技術，但更深層的分歧將持續存在。

白宮內部在對陸貿易方面持強硬態度的官員和顧問可能認為大陸做出的讓步不夠，他們想要看到大陸從機構上進行改革，而那對於中共而言將是超越其底線的要求。

美陸貿易爭端中的一個焦點是大陸2015年推出的雄心勃勃的產業政策「中國製造2025」。塞策說：「從根本上我不認為大陸會願意放棄自己的基本目標，或者說是從前表現為『中國製造2025』的核心政策。」大陸的產業政策的目標是在電動汽車，人工智慧等未來的重要產業領域居於全球領先地位。

(中時 )