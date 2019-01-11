香港《國歌法》草案11日完成公告 23日將交立法會一讀

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李文輝

據香港特區政府新聞公報，香港《國歌條例草案》11日完成公告程序。依香港《基本法》，《條例草案》將以香港本地立法形式通過後，在香港實施《中華人民共和國國歌法》。

中國新聞網報導，2017年11月4日，大陸第12屆全國人民代表大會常務委員會通過決定，將《國歌法》列入香港《基本法》附件三。根據香港《基本法》第18條第2款，凡列於《基本法》附件三之大陸全國性法律，由香港特別行政區（香港特區）在本地公布或立法實施。因此，香港特區政府有責任在當地實施《國歌法》。

報導稱，考慮到香港的普通法法律制度，以及香港的實際情況，特區政府建議以本地立法形式在香港特區實施《國歌法》。此做法符合「一國兩制」原則。

《條例草案》的立法原則，是必須充分反映大陸《國歌法》的立法目的和原意，即維護大陸國歌的尊嚴，使市民尊重國歌；同時兼顧香港的普通法法律制度，以及香港的實際情況。

《條例草案》主要為指明大陸國歌是國家的象徵和標誌，通過指引性條文讓市民尊重國歌；和就一些公開及故意侮辱國歌或不當使用國歌的行為，訂立刑罰。

香港特區政府發言人表示，特區政府已在2018年3月就立法的建議框架，諮詢立法會政制事務委員會，並在2018年4月和5月分別出席2場委員會特別會議，聽取市民和團體的意見。

此外，香港特區政府亦與不同政黨、教育界及演藝文化界等團體代表，和法律界代表及學者等溝通及討論。

發言人補充，《條例草案》將於2019年1月23日提交立法會進行一讀和二讀，特區政府會全力配合立法會的審議工作，爭取早日通過《條例草案》。

(中時 )

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