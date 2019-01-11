網球》四天王時代結束！莫瑞宣布今年退休

英國爵士莫瑞在記者會上宣布退休決定。（美聯社）

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中時電子報

英國爵士莫瑞(Andy Murray)即將揮別網壇，他宣布將在今年溫網(7月)結束之後退休，因為他明白自己無法重回受傷前的競技狀態了。莫瑞在墨爾本的記者會上說：「我的傷痛似乎沒有停止的一日。」

莫瑞於2006年打遍英國無敵手，很長一段時間被視為「英國希望」。2012年莫瑞成為76年來英國首位大滿貫單打冠軍(美網)，2013年莫瑞「光復」了母國1936年以來就失陷的溫網。2016年他再奪溫網冠軍，ATP世界排名第1，成為史上第一個英國球王，並於2017新年被女皇封為爵士，達到人生的頂點。

然而現實的打擊來得很快，莫瑞該年就受了嚴重的臀傷，這是個足以終結職業生涯的傷勢。莫瑞撐過手術與復健，力圖東山再起，直到今年初的一場練習賽粉碎了他回歸的美夢。「不敢相信場上那個人就是我的偶像。」球迷眼看莫瑞被對手喬柯維奇(Novak Djokovic)打得毫無招架之力，也跟著心碎了。

這15年來，除了喬柯維奇、費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)、莫瑞4個人之外，沒有任何人登上過世界第1。儘管莫瑞稱王的時間僅是很短(4週)，但能在這個時期從3位天王手中搶過球王寶座的，也只有莫瑞一人。

莫瑞是蘇格蘭人，曾因支持蘇獨與英格蘭鬧得有些尷尬，不過他在英國體壇的崇高地位無可動搖。莫瑞極富騎士精神，經常為WTA(女子職網)發聲，受到許多女網選手崇拜。

再光輝的成就，也沖刷不去莫瑞因傷而退休的痛苦，他在記者會上顯得十分落寞，最後低頭離去。莫瑞在溫網之前將滿32歲，選擇在這個讓他名震英國的賽事後退休，也給他機會向英國球迷好好道別。

(中時電子報)

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