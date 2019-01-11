高雄市圖推國際交流 迎國際圖書館協會聯盟會長

2019年01月11日 13:25 中時 林宏聰

高雄市立圖書館推展國際交流，繼去年底邀丹麥DOKK1奧胡斯圖書館館長來訪後，10日再邀「國際圖書館協會聯盟（IFLA）」會長GloriaPérez-Salmerón舉辦專題演講並進行館務交流。

高市圖總館去年12月12日邀請丹麥DOKK1奧胡斯圖書館館長MarieØstergård，舉辦「丹麥奧胡斯圖書館DOKK1的空間重塑與創新服務」專題講座，10日再獲國際重量級講者到訪交流。

IFLA成立於1927年，是全球圖書館界最具權威及影響力的非政府專業國際組織，成員由各國圖書館協會及學會共同聯合組成，涵蓋143個國家、1400個會員，領導全球各圖書館間的交流合作。

IFLA會長Gloria首次到訪高市圖，以「社會變遷與發展的掌舵者—圖書館」為題演講，她點出圖書館在現代社會扮演極吃重的角色，未來服務與經營需要創新思維，在資訊洪流的時代下掌握關鍵方向，乘風破浪而免於隨波逐流。

高市圖館長潘政儀表示，近來與國家圖書館密切合作，大力推動高市圖國際交流與合作，接連2個月促成2場國際重量級講者專題演講，盼藉由講者蒞館參訪與館務經驗交流，開啟與會者的國際視野，並與丹麥DOKK1和IFLA建立交流合作契機、提升高雄國際能見度。

(中時 )