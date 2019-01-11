MLB》若去倫敦可能喪命 沙胖回憶手術驚魂記

2019年01月11日 13:17 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）去年因為心臟動脈阻塞而接受心臟手術，目前他恢復狀況良好，也能趕上他球員生涯的最後一次春訓，再回憶起這件事時，沙胖說道，當初如果真的去倫敦的話，可能就沒辦法回著回來了。

沙巴西亞原預計在去年12月11日到英國倫敦宣傳海外賽，因此他決定提早開始訓練，其實當時他已持續不適了一段時間，但仍繼續訓練計劃，「我以為這會有幫助，所以我到體育館騎了一會兒腳踏車，和貝騰塞斯(Dellin Betances)傳接球。」沙胖說。

不過在與貝騰塞斯傳接球時，沙巴西亞就覺得累了，而且還喘不過氣，「其實我能負擔有氧運動，不過我當下不但無法傳接球，連騎腳踏都沒有辦法，」沙巴西亞說道，原以為只是胃食道逆流的症狀，沒想到竟是心臟問題。

經過檢查後，沙巴西亞的心臟動脈出現90%的阻塞，醫療團隊為他開刀裝設支架舒緩不適，經過這段時間的休養，沙胖的健康情況逐漸好轉，昨天經過壓力測試，且預計能趕上春訓。

沙巴西亞透露，大概有3週的時間他無法睡覺也無法進食，感覺很糟，不過經過手術出院後，他覺得自己像是「全新的」，「現在真的好多了，感覺很棒！」他說。

不過沙巴西亞必須為了健康改變他這3年養成的生活習慣，包括戒酒跟節食，他也透露，退休會專注在減重，他就有表親因為心臟疾病，2012年享年45歲就過世。

沙巴西亞感激道：「感謝老天！我可以恢復過來，這真的是個恩惠，我的家族有心臟疾病史，而我從20歲開始就是現在這個體型，醫生說這很容易發生在我身上。」

沙巴西亞還語出驚人地說：「醫生說，我當初若照原計畫去倫敦的話，可能就沒辦法回來了，不過我那時還計畫要去看曼聯與利物浦的比賽，雖然覺得有點可惜，但我得試著別再回想這件事。」

(中時電子報)